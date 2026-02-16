Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили о готовности принять Трампа - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 16.02.2026 (обновлено: 07:32 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/krym-2074594271.html
В Крыму заявили о готовности принять Трампа
В Крыму заявили о готовности принять Трампа - РИА Новости, 16.02.2026
В Крыму заявили о готовности принять Трампа
Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T07:04:00+03:00
2026-02-16T07:32:00+03:00
республика крым
россия
украина
дональд трамп
владимир константинов
владимир путин
оон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
https://ria.ru/20260214/krym-2074355871.html
https://ria.ru/20251209/tramp-2060837593.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, украина, дональд трамп, владимир константинов, владимир путин, оон, политика
Республика Крым, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН, Политика
В Крыму заявили о готовности принять Трампа

Константинов: Крым готов принять Трампа с официальным визитом

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали", - сказал Константинов.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией
14 февраля, 10:56
По его словам, крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал Крым очень красивым
9 декабря 2025, 14:57
 
Республика КрымРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир КонстантиновВладимир ПутинООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала