Жилье, сдававшееся исполнителям теракта в "Крокусе", попросили конфисковать

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил конфисковать квартиру, которую снимали исполнители теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Обвинение попросило суд приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

"Прокурор в ходе прений сторон попросил конфисковать квартиру Алишера Касимова в Подмосковье , которую он сдавал предполагаемым исполнителям теракта в " Крокусе ", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.