Жилье, сдававшееся исполнителям теракта в "Крокусе", попросили конфисковать
18:26 16.02.2026
Жилье, сдававшееся исполнителям теракта в "Крокусе", попросили конфисковать
Прокурор в прениях сторон попросил конфисковать квартиру, которую снимали исполнители теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 16.02.2026
Жилье, сдававшееся исполнителям теракта в "Крокусе", попросили конфисковать

Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил конфисковать квартиру, которую снимали исполнители теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Обвинение попросило суд приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
"Прокурор в ходе прений сторон попросил конфисковать квартиру Алишера Касимова в Подмосковье, которую он сдавал предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Самому молодому исполнителю теракта в "Крокусе" запросили пожизненное
