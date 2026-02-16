Прокурор запросил лишить гражданства фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор просит лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", которые приобрели его в течение жизни, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Прокурор в прениях сторон попросил лишить гражданства РФ тех фигурантов, которые приобрели его в течение жизни", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.