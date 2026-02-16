Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокурор потребовал пожизненное наказание для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«
"Гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде", — рассказал собеседник агентства.
Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Прокурор просит пожизненное для 15 из них. Также он призвал лишить фигурантов приобретенного гражданства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам следствия.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
