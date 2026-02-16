Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"

Заседание суда по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокурор потребовал пожизненное наказание для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

« "Гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде", — рассказал собеседник агентства.

Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Прокурор просит пожизненное для 15 из них. Также он призвал лишить фигурантов приобретенного гражданства.

В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам следствия.

Теракт в " Крокус Сити Холле " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.