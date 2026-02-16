Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:18 16.02.2026 (обновлено: 18:04 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/krokus-2074754114.html
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 16.02.2026
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"
Прокурор потребовал пожизненное наказание для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:18:00+03:00
2026-02-16T18:04:00+03:00
происшествия
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033228720_0:125:3304:1984_1920x0_80_0_0_d60ed077cb8ef527211d2afab996d3d9.jpg
https://ria.ru/20260207/krokus-2072899439.html
https://ria.ru/20251112/sud-2054373373.html
https://ria.ru/20250929/krokus-2045042072.html
красногорск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033228720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fafd478fee5d9763375ab03b8ee32930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия
Происшествия, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"

РИА Новости: 4 исполнителям теракта в "Крокусе" запросили пожизненные сроки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
Заседание суда по делу о теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокурор потребовал пожизненное наказание для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«
"Гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде", — рассказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
7 февраля, 15:46
Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Прокурор просит пожизненное для 15 из них. Также он призвал лишить фигурантов приобретенного гражданства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам следствия.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
12 ноября 2025, 05:19
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября 2025, 10:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала