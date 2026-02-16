Рейтинг@Mail.ru
Второму исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву запросили пожизненное
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:17 16.02.2026
Второму исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву запросили пожизненное
Далерджону Мирзоеву, второму исполнителю теракта в концертном зале "Крокус сити холл", запросили пожизненный срок, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 16.02.2026
Второму исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву запросили пожизненное

Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда Москвы
Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холле, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Далерджону Мирзоеву, второму исполнителю теракта в концертном зале "Крокус сити холл", запросили пожизненный срок, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Далерджону Мирзоеву запросили пожизненное", - рассказал собеседник агентства.
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
