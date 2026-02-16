Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 16.02.2026 (обновлено: 17:25 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/krokus-2074753506.html
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок - РИА Новости, 16.02.2026
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
Прокурор в прениях сторон просит приговорить к пожизненному сроку Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:15:00+03:00
2026-02-16T17:25:00+03:00
происшествия
крокус
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:97:2787:1664_1920x0_80_0_0_2b2c885b26a45cdf92dbac1c1742e0da.jpg
https://ria.ru/20260207/krokus-2072899439.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7cc75e7677544a6deac4c120caff2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крокус, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крокус, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок

РИА Новости: предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненное

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон просит приговорить к пожизненному сроку Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Прокурор просит суд приговорить Фаридуни к пожизненному сроку", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
7 февраля, 15:46
 
ПроисшествияКрокусКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала