https://ria.ru/20260216/krokus-2074753506.html
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок - РИА Новости, 16.02.2026
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
Прокурор в прениях сторон просит приговорить к пожизненному сроку Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:15:00+03:00
2026-02-16T17:15:00+03:00
2026-02-16T17:25:00+03:00
происшествия
крокус
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:97:2787:1664_1920x0_80_0_0_2b2c885b26a45cdf92dbac1c1742e0da.jpg
https://ria.ru/20260207/krokus-2072899439.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7cc75e7677544a6deac4c120caff2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крокус, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крокус, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок
РИА Новости: предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненное
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон просит приговорить к пожизненному сроку Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Прокурор просит суд приговорить Фаридуни к пожизненному сроку", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.