Предполагаемому главарю напавших на "Крокус" запросили пожизненный срок

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон просит приговорить к пожизненному сроку Шамсидина Фаридуни, предполагаемого главаря напавших на "Крокус сити холл" террористов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Прокурор просит суд приговорить Фаридуни к пожизненному сроку", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.