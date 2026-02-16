"Замешаны очень многие". Кто вымогал деньги у бойцов СВО в Шереметьево

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Кражи, мошенничество, рэкет, грабежи и разбои — в Москве стартовал громкий судебный процесс по делу о вымогательстве, в том числе у участников СВО. За решеткой и в розыске около 40 человек. Почему они несколько лет безнаказанно обирали людей и кто организатор преступных схем — в материале РИА Новости.

Криминальный квартет

О том, что в крупнейшем московском аэропорту орудует банда, давно ходили слухи. Однако несколько похожих краж и вымогательств в Шереметьево транспортная полиция расследовала отдельно. Лишь год назад, когда материалы передали в центральный аппарат СКР, их объединили в одно производство.

К тому времени силовики уже задержали несколько подозреваемых, в том числе таксистов Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Илью Павлова. Они все отрицали, а если в чем-то и признавались, то уверяли, что никакой организованной группы не было.

В СК считали иначе. Наконец, после череды новых арестов один из задержанных заключил сделку со следствием и стал давать показания.

По версии правоохранительных органов, группировка орудовала как минимум с 2018-го. Обманывали прибывающих в Москву авиапассажиров — и иностранцев, и россиян. В частности, бойцов СВО, следовавших через столицу транзитом. В преступной схеме участвовали попрошайки и так называемые зазывалы.

Преступная связка

Именно они, как считают в СК, высматривали в аэропорту пассажиров в военной форме и навязывали им различные "услуги": "помощь" в оформлении гостиницы или покупке авиабилетов. Чаще всего предлагали такси. Цены называли приемлемые, поэтому многие соглашались. Однако в конце поездки сумма увеличивалась в десятки раз — например, две тысячи рублей превращались в 40 или 90 тысяч, а тысяча — в 70. Таксисты объясняли, что тариф был за километр, а не за всю поездку, и требовали оплату. Принимали переводами и наличными.

Если пассажир отказывался, в дело вступала "группа поддержки" из спортсменов-единоборцев. Они угрожали изувечить, всячески запугивали человека. Угрозы действовали не на всех — некоторые пострадавшие обращались в линейный отдел полиции аэропорта. Однако там у предполагаемого ОПС были свои люди.

"На допросе один из водителей сдал полицейских, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции, — сообщил источник в правоохранительных органах. — В случае возникновения проблем те всячески заминали скандалы".

Под разными предлогами полицейские убеждали потерпевшего не писать заявление. Не получалось — быстро оформляли отказ в возбуждении уголовного дела.

Снотворный эффект

И вымогательствами преступники не ограничивались, уверены в СК. Так, одного бойца угостили выпивкой и, дождавшись, когда тот потерял бдительность, украли с его банковской карты 615 тысяч рублей. У другого — 28 тысяч. Как выяснилось, в алкоголь добавляли вещество с седативно-снотворным эффектом.

Что касается попрошаек — те уверяли жертв, что потеряли деньги, и умоляли дать в долг якобы на покупку авиабилетов. Конечно, ничего не возвращали.

"По словам одного из потерпевших, в Шереметьево к нему подошла девушка. Рассказала, что с сестрой опоздала на рейс, и попросила 15 тысяч рублей на новый билет, — продолжает источник. — Заверила, что вернет, как только доберется до места назначения, но обещание не сдержала".

В итоге в уголовном деле целая серия статей: кражи, грабежи, мошенничество, разбои, а также создание и участие в организованном преступном сообществе. За решеткой и в розыске — около 40 человек.

По данным источника РИА Новости, среди участников ОПС — главарь криминальной группировки "Лобненские" и его сын. Отца объявили в международный розыск, сын уже в СИЗО.

Таксисты и попрошайки

Организатором преступной схемы в СК называют владельца транспортной компании "Вега" Алексея Кабочкина. Ему предъявили обвинение по самой тяжкой статье — создание преступного сообщества. За порядком в стане таксистов следил сотрудник этой компании Дмитрий Боглаев.

"Оба всячески пресекали и боролись с фактами хищения, в том числе со стороны водителей, получавших заказы через диспетчеров "Веги", — утверждает его адвокат Павел Чигилейчик. — По вопросам участившихся случаев обмана пассажиров неоднократно проводились рабочие совещания представителей "Веги" с администрацией аэропорта Шереметьево и сотрудниками контролирующих органов".

Боглаеву предъявили обвинение по второй части статьи 210 УК России "Участие в преступном сообществе", однако потом ужесточили до первой: "Создание преступного сообщества". Также добавили 17 эпизодов с мошенничеством. Следователи считают, что Боглаев также отвечал за разводил-попрошаек.

Чигилейчик это опровергает. "Мой подзащитный рассказывал, как специально переодевался в военную форму и ловил с поличным попрошаек, среди которых были и мужчины, — говорит он. — Проводил с ними разъяснительные беседы. Боглаев также заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему по делу. Кроме того, он имеет благодарности за помощь СВО, потому что не раз участвовал в закупках для бойцов необходимых вещей, медикаментов, продуктов".

Так это или нет, установит Химкинский районный суд. Фигурантов пока четверо: таксисты Махмудов, Шехоян, Хусаинов и Павлов. Вину признал лишь последний, и то частично.