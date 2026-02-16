Рейтинг@Mail.ru
В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kreml-2074670378.html
В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью
В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью - РИА Новости, 16.02.2026
В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:07:00+03:00
2026-02-16T13:07:00+03:00
в мире
словакия
венгрия
украина
роберт фицо
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
словакия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_44767d409de7a6b4d5c5ba506b64e37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, венгрия, украина, роберт фицо, дмитрий песков
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью

Песков согласился с заявлением Фицо о шантаже нефтью из-за Украины и ЕС

© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе.
"Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости согласны ли в Кремле с оценкой Фицо, что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе и считают ли последние нападки Зеленского на Орбана продолжением этой линии.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
В миреСловакияВенгрияУкраинаРоберт ФицоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала