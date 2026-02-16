В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе.
"Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости согласны ли в Кремле с оценкой Фицо, что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе и считают ли последние нападки Зеленского на Орбана продолжением этой линии.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.