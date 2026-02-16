В Кремле согласились с заявлением премьера Словакии о шантаже нефтью

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе.