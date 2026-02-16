https://ria.ru/20260216/kotyakov-2074626544.html
Котяков рассказал об уровне безработицы в России
Безработица в России сегодня достигла 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 16.02.2026
