Котяков рассказал об уровне безработицы в России - РИА Новости, 16.02.2026
10:29 16.02.2026 (обновлено: 10:39 16.02.2026)
Котяков рассказал об уровне безработицы в России
Безработица в России сегодня достигла 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 16.02.2026
Котяков рассказал об уровне безработицы в России

Котяков: безработица в России составляет 2,2%

Антон Котяков
Антон Котяков
РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Безработица в России сегодня достигла 2,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет", - сказал Котяков на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Министр добавил, что за этот период прирост в кадровой занятости составил 2 миллиона человек.
Сотрудник за работой в офисе
Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России
9 февраля, 01:44
 
