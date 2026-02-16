https://ria.ru/20260216/kot-2074584971.html
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах
Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, продолжит соревноваться за первое место в выставке ФАРУС, сообщила РИА... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, продолжит соревноваться за первое место в выставке ФАРУС, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
"У Далмора сейчас продолжается рейтинг по системе Фелнологической Ассоциации РУС (ФАРУС). Поэтому мы сейчас будем посещать выставки в основном ФАРУС, и World Cat Federation (WCF), соответственно, тоже, но уже со следующим поколением", - рассказала Грузинова.
Она отметила, что на данный момент Далмор занимает третье место в рейтинге по системе ФАРУС.
"Но рейтинг еще не закрыт, так что мы поборемся за первое место", - заключила Грузинова.