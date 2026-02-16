Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, продолжит соревноваться за первое место в выставке ФАРУС, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.

В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.

"У Далмора сейчас продолжается рейтинг по системе Фелнологической Ассоциации РУС (ФАРУС). Поэтому мы сейчас будем посещать выставки в основном ФАРУС, и World Cat Federation (WCF), соответственно, тоже, но уже со следующим поколением", - рассказала Грузинова.

Она отметила, что на данный момент Далмор занимает третье место в рейтинге по системе ФАРУС.