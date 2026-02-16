Рейтинг@Mail.ru
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах - РИА Новости, 16.02.2026
04:24 16.02.2026
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах - РИА Новости, 16.02.2026
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах
Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, продолжит соревноваться за первое место в выставке ФАРУС, сообщила РИА... РИА Новости, 16.02.2026
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
РИА Новости
Владелица самого красивого кота в мире рассказала о его планах

РИА Новости: самый красивый кот поборется за первое место в выставке ФАРУС

Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, продолжит соревноваться за первое место в выставке ФАРУС, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России Золотая лапа в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
14 февраля, 12:31
"У Далмора сейчас продолжается рейтинг по системе Фелнологической Ассоциации РУС (ФАРУС). Поэтому мы сейчас будем посещать выставки в основном ФАРУС, и World Cat Federation (WCF), соответственно, тоже, но уже со следующим поколением", - рассказала Грузинова.
Она отметила, что на данный момент Далмор занимает третье место в рейтинге по системе ФАРУС.
"Но рейтинг еще не закрыт, так что мы поборемся за первое место", - заключила Грузинова.
Кот по кличке Хвост - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО
18 ноября 2025, 15:33
 
