Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев утвердил мастер-план развития города Старицы с учетом реализации проекта "Старицкий посад" в ходе рабочей поездки в муниципалитет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открывая совещание, Королев поблагодарил Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря за большую работу и искреннюю вовлеченность в развитие округа.

"Сегодня наше сотрудничество вышло на новый уровень, предусматривающий реализацию мастер-плана города Старицы", — приводит пресс-служба слова Королева.

Он отметил, что это обеспечит долгосрочное развитие опорных городов области, создание в них новых точек экономического роста и формирование современной среды. Предполагается, что Старица станет образцом развития для других малых исторических городов Верхневолжья. Здесь будут созданы все условия, чтобы молодежь оставалась в округе и приезжала сюда из других регионов жить, учиться и работать, создавать семьи и воспитывать детей.

Основой мастер-плана стал проект "Старицкий посад" по ревитализации исторической части древнего города.

Планируется благоустройство общественных и создание музейных пространств, строительство гостиничных комплексов и малоэтажного современного жилья в стилистике, отражающей историю и культуру Старицы, – всего это не менее 17 объектов.

Генеральный директор ООО "Старицкий посад" Константин Толмачев отметил, что введут объекты гостеприимства, 170 номеров для размещения гостей и создадут 210 рабочих мест. Объем вложений составит около 15 миллиардов рублей.

Глава региона вместе с председателем Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктором Христенко ознакомился с объектами, которые станут частью обновленного культурно-исторического пространства города. Речь идет о гостинице "Волга", "Старицкой слободе" и центре "Образ" при Старицком Свято-Успенском монастыре.

На совещании Королев подчеркнул, что со своей стороны правительство Тверской области продолжит модернизацию медицинских и образовательных организаций, коммунальных объектов и дорожной сети. Так, ранее при посещении Тверского технологического колледжа руководитель области поставил задачи по ремонту и дальнейшему развитию учреждения.

На прошлой неделе на заседании регионального правительства принято решение для обустройства центра Старицы в соответствии с единым туристическим кодом. В этом году будут выполнены работы по архитектурно-художественной подсветке зданий и памятников, установке арт-объектов и навигации, обустройству фотозон и парковок.

"Необходимо в сжатые сроки перейти к практической реализации мастер-плана по всем направлениям. Установить контроль за сроками и качеством проектов на всем жизненном цикле: от планирования работ до ввода объектов в эксплуатацию. С участием руководителя муниципалитета", – поручил Королев.

Он уточнил, что еще одна задача — разработать типовые подходы к разработке проектов комплексного развития территорий.