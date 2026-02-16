Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:45 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/korolev-2074785528.html
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы - РИА Новости, 16.02.2026
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев утвердил мастер-план развития города Старицы с учетом реализации проекта... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:45:00+03:00
2026-02-16T18:45:00+03:00
тверская область
виталий королев
виктор христенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074782062_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_a333fc8e311e6e74adb05fbc1a5fd11d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074782062_151:0:1858:1280_1920x0_80_0_0_97fbbd59d3422f05d4d0f584dc8457fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев, виктор христенко
Тверская область, Виталий Королев, Виктор Христенко
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев утвердил мастер-план Старицы

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил мастер-план Старицы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев утвердил мастер-план развития города Старицы с учетом реализации проекта "Старицкий посад" в ходе рабочей поездки в муниципалитет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открывая совещание, Королев поблагодарил Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря за большую работу и искреннюю вовлеченность в развитие округа.
"Сегодня наше сотрудничество вышло на новый уровень, предусматривающий реализацию мастер-плана города Старицы", — приводит пресс-служба слова Королева.
Он отметил, что это обеспечит долгосрочное развитие опорных городов области, создание в них новых точек экономического роста и формирование современной среды. Предполагается, что Старица станет образцом развития для других малых исторических городов Верхневолжья. Здесь будут созданы все условия, чтобы молодежь оставалась в округе и приезжала сюда из других регионов жить, учиться и работать, создавать семьи и воспитывать детей.
Основой мастер-плана стал проект "Старицкий посад" по ревитализации исторической части древнего города.
Планируется благоустройство общественных и создание музейных пространств, строительство гостиничных комплексов и малоэтажного современного жилья в стилистике, отражающей историю и культуру Старицы, – всего это не менее 17 объектов.
Генеральный директор ООО "Старицкий посад" Константин Толмачев отметил, что введут объекты гостеприимства, 170 номеров для размещения гостей и создадут 210 рабочих мест. Объем вложений составит около 15 миллиардов рублей.
Глава региона вместе с председателем Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктором Христенко ознакомился с объектами, которые станут частью обновленного культурно-исторического пространства города. Речь идет о гостинице "Волга", "Старицкой слободе" и центре "Образ" при Старицком Свято-Успенском монастыре.
На совещании Королев подчеркнул, что со своей стороны правительство Тверской области продолжит модернизацию медицинских и образовательных организаций, коммунальных объектов и дорожной сети. Так, ранее при посещении Тверского технологического колледжа руководитель области поставил задачи по ремонту и дальнейшему развитию учреждения.
На прошлой неделе на заседании регионального правительства принято решение для обустройства центра Старицы в соответствии с единым туристическим кодом. В этом году будут выполнены работы по архитектурно-художественной подсветке зданий и памятников, установке арт-объектов и навигации, обустройству фотозон и парковок.
"Необходимо в сжатые сроки перейти к практической реализации мастер-плана по всем направлениям. Установить контроль за сроками и качеством проектов на всем жизненном цикле: от планирования работ до ввода объектов в эксплуатацию. С участием руководителя муниципалитета", – поручил Королев.
Он уточнил, что еще одна задача — разработать типовые подходы к разработке проектов комплексного развития территорий.
Обсуждение вопросов городского развития и других актуальных тем продолжилось на личной встрече Королева и Христенко. По ее итогам глава региона и руководитель Фонда вместе с главой Старицкого округа Сергеем Журавлевым подписали мастер-план города Старицы.
 
Тверская областьВиталий КоролевВиктор Христенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала