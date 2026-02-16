Рейтинг@Mail.ru
Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:35 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/korolev-2074759877.html
Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице
Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице - РИА Новости, 16.02.2026
Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговор о важном" для студентов филиала Тверского технологического... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:35:00+03:00
2026-02-16T17:35:00+03:00
тверская область
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074750031_46:90:1969:1172_1920x0_80_0_0_f65611c6948e1b67454c7660c4e7944c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074750031_47:0:1754:1280_1920x0_80_0_0_81c2e1b1f35dddfa983ec070fd2ac9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице

Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов техколледжа в Старице

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок Разговоры о важном для студентов колледжа в Старице - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговор о важном" для студентов филиала Тверского технологического колледжа в городе Старица, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник Королев приехал с рабочим визитом в Старицкий округ. Вместе с председателем Заксобрания региона Сергеем Голубевым он осмотрел колледж и прилегающую территорию, после чего остался на "Разговор о важном". Тема встречи — "Человек труда".
Студенты рассказали главе региона о своих целях и планах.
"Важно уважать любую профессию и черпать энергию из своего труда", — приводит пресс-служба слова Королева.
Он добавил, что хорошая образовательная база помогает студентам уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, понимать, что они выбрали свое дело и получают специальность, которая востребована в экономике.
Королев поделился личной историей: как на его выбор повлияли старшие брат и сестра, а также преподаватели, которые дали прикладные знания.
"Хотелось бы, чтобы вы, побывав на практике на предприятиях, увидели, как все устроено и сознательно шли туда на работу", – обратился к студентам губернатор Тверской области.
Он уверен, что встреча даст дополнительную информацию для принятия взвешенных решений, а также надеется, что молодые люди в регионе станут достойными членами общества, останутся в области и будут приносить пользу стране.
По итогам осмотра Королев дал несколько поручений. Одно из них касалось ремонта в здании и восстановления ангара для учебной техники, который повредило из-за осадков. Также для колледжа закупят новую мебель. Контроль за качеством работ глава региона поручил местной администрации, добавив, что проверит исполнение лично.
Система среднего профессионального образования в Тверской области становится более прикладной. Благодаря участию в федеральном проекте "Профессионалитет" президентского нацпроекта "Молодежь и дети" в регионе обновляют учебные корпуса, открывают современные мастерские и выстраивают взаимодействие с предприятиями. Например, в старицком филиале технологического колледжа уже оборудовали мастерскую для занятий по кирпичной кладке.
В указанном филиале готовят мастеров по ремонту электрооборудования, строителей, специалистов для сельского хозяйства, поваров и кондитеров. В этом учебном году 21 студент учится по целевому договору с местным мехзаводом.
За последние три года набор абитуриентов вырос более чем в полтора раза — в 2025-м сюда приняли 100 человек. А с этого года учреждение участвует в федеральном пилотном проекте, который делает среднее профессиональное образование доступнее. Выпускникам девятых классов теперь достаточно сдать всего два экзамена — русский и математику — вместо четырех.
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала