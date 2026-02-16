Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговоры о важном" для студентов колледжа в Старице

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел урок "Разговор о важном" для студентов филиала Тверского технологического колледжа в городе Старица, сообщает пресс-служба правительства региона.

В понедельник Королев приехал с рабочим визитом в Старицкий округ. Вместе с председателем Заксобрания региона Сергеем Голубевым он осмотрел колледж и прилегающую территорию, после чего остался на "Разговор о важном". Тема встречи — "Человек труда".

Студенты рассказали главе региона о своих целях и планах.

"Важно уважать любую профессию и черпать энергию из своего труда", — приводит пресс-служба слова Королева.

Он добавил, что хорошая образовательная база помогает студентам уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, понимать, что они выбрали свое дело и получают специальность, которая востребована в экономике.

Королев поделился личной историей: как на его выбор повлияли старшие брат и сестра, а также преподаватели, которые дали прикладные знания.

"Хотелось бы, чтобы вы, побывав на практике на предприятиях, увидели, как все устроено и сознательно шли туда на работу", – обратился к студентам губернатор Тверской области.

Он уверен, что встреча даст дополнительную информацию для принятия взвешенных решений, а также надеется, что молодые люди в регионе станут достойными членами общества, останутся в области и будут приносить пользу стране.

По итогам осмотра Королев дал несколько поручений. Одно из них касалось ремонта в здании и восстановления ангара для учебной техники, который повредило из-за осадков. Также для колледжа закупят новую мебель. Контроль за качеством работ глава региона поручил местной администрации, добавив, что проверит исполнение лично.

Система среднего профессионального образования в Тверской области становится более прикладной. Благодаря участию в федеральном проекте "Профессионалитет" президентского нацпроекта "Молодежь и дети" в регионе обновляют учебные корпуса, открывают современные мастерские и выстраивают взаимодействие с предприятиями. Например, в старицком филиале технологического колледжа уже оборудовали мастерскую для занятий по кирпичной кладке.

В указанном филиале готовят мастеров по ремонту электрооборудования, строителей, специалистов для сельского хозяйства, поваров и кондитеров. В этом учебном году 21 студент учится по целевому договору с местным мехзаводом.