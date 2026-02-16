Кондратьев: в Краснодарском крае необходимо расчистить около 400 км рек

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Краснодарском крае необходимо расчистить участки рек протяженностью около 400 километров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий паводков.

Участие в заседании приняли вице-губернаторы, руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.

"Мы должны быть готовы к паводкоопасному периоду, который обычно в нашем крае начинается в марте. При этом учитывать большое количество выпавшего снега и традиционные для региона залповые дожди. Мы регулярно сталкиваемся с паводками, которые наносят ущерб экономике и инфраструктуре. Поэтому важно не дожидаться чрезвычайной ситуации, а работать на предупреждение и использовать все доступные механизмы и способы расчистки рек. И это, в том числе, зона ответственности глав районов и городов, которые как никто знают "узкие места" на своих территориях. Это позволит избежать подтоплений населенных пунктов, домов и социальных объектов. За последние 5 лет за счет федеральных средств мы уже расчистили около 60 километров русел 19 рек", — сказал на совещании Кондратьев.

И добавил, что с 2022 года из бюджета региона направили краевому учреждению более 700 миллионов рублей на закупку техники для этих работ. В дальнейшем необходимо расчистить участки рек протяженностью около 400 километров.

Администрации муниципальных образований могут проводить работы по расчистке русел рек по согласованию с федеральными органами, в случае объявления режима ЧС и повышенной готовности. Губернатор поручил проводить согласование этих работ в максимально короткие сроки, особенно при получении неблагоприятного прогноза от Росгидромета.

"При реальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в муниципалитетах расчищают русла рек от поваленных деревьев и других древесных остатков. Всего за период с 2021 по 2025 год такие работы выполнили на 190 участках рек общей протяженностью более 1,1 тысячи километров", – сказал на совещании вице-губернатор Дмитрий Маслов.

Заместитель главы региона Роман Лузинов на совещании подчеркнул, что в руслах горных рек быстро образуются новые наносы – это требует регулярного и оперативного дноуглубления для пропуска паводков. Поэтому в регионе с 2022 года по поручению губернатора укрепляют материально-техническую оснащенность управления по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений.

"На сегодняшний день на производственном участке управления в станице Новотитаровская базируется более 48 единиц техники, включая 17 грузовых автомобилей, 6 земснарядов, 12 землеройных машин. Наличие этой техники позволило провести работы на 10 водных объектах общей протяженностью около 30 километров в целях предупреждения ЧС. В этом году расчистим еще 5 участков рек", – сказал на совещании Лузинов.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что в каждом муниципалитете необходимо четко отработать действия на случай паводков.

"Благодаря выстроенной в регионе автоматической системе мониторинга мы можем оперативно прогнозировать подъем уровня воды в реках, своевременно оповещать и при необходимости эвакуировать жителей. Необходимо проверить и поддерживать готовность систем оповещения населения, в каждом муниципалитете четко отработать действия на случай чрезвычайной ситуации, определить места эвакуации, предусмотреть транспорт, запасы питьевой воды", – заявил на совещании Кондратьев.

Как доложил Маслов, в случае необходимости к ликвидации последствий паводка готова группировка сил и средств министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края: более 1,7 тысячи человек, 210 единиц специальной техники, 144 – автомобильной: автобусы, грузовики, 87 плавсредств.

"Во всех 44 муниципальных образованиях создана региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. В 2023 году мы завершили модернизацию и на сегодняшний день она включает в себя более 2 тысяч технических средств оповещения. На территории 29 городов и районов, наиболее подверженных возникновению быстроразвивающихся опасных природных явлений, создали комплексные системы экстренного оповещения – 706 сиренно-речевых установок", – сообщил на совещании Маслов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин доложил, что для ликвидации возможных последствий непогоды в дежурных сменах города-курорта задействовано более тысячи специалистов и почти 450 единиц техники. Сейчас особое внимание на курорте уделяют ливневым стокам – прочистку на проблемных участках ведут непрерывно. В городе работают 53 датчика, установленных на всех потенциально опасных реках. Дополнительно выставляют посты наблюдения, особенно в местах пониженных участков местности.

Кроме того, о готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводковых вод в Апшеронском районе рассказал глава Алексей Передереев. Для контроля за подъемом уровня воды в реках в муниципалитете установлено 6 комплексов автоматизированной системы и 6 автоматических метеостанций "Эмерсит".