Кондратьев: в 2026 году будет отремонтировано 39 образовательных учреждений

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В рамках краевой программы "Развитие образования" в Краснодарском крае в 2026 году будет отремонтировано 39 образовательных учреждений, семь из них – переоснастят, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В последние годы мы строим много новых школ и ремонтируем действующие. В 2026-м по краевой программе "Развитие образования" отремонтируем 39 образовательных учреждений, семь из них – переоснастим. На это предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей. В том числе, в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" капитально отремонтируем и оснастим три школы, а также два техникума и колледж. По нацпроекту "Семья" приведем в порядок пять зданий в четырех детских садах – проведем комплексные работы. В обновленных учреждениях появится специализированное оборудование для углубленного изучения предметов и развития творческих способностей ребят", — сказал журналистам Кондратьев.

Губернатор добавил, что в текущем году будет закуплена современная мебель и инвентарь для спортзалов. Будет создано пространство, в котором каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал.

Кондратьев также рассказал журналистам, что комплексный капитальный ремонт и оснащение предстоит в школах №3 станицы Каневской, №11 – станицы Стародеревянковской Каневского района и №5 – станицы Ирклиевской Выселковского. Работы проведут по нацпроекту "Молодежь и дети".

По нацпроекту "Семья" планируется комплексный ремонт детских садов №16 станицы Новотитаровской Динского района, №2 – станицы Каневской, №6 – Крымска и двух зданий детсада №12 станицы Должанской Ейского района. Всего же благодаря капремонтам в рамках нацпроектов удалось улучшить условия обучения и воспитания для более 7 тысяч детей.

В минувшем 2025 году по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья" отремонтировали здания 11 образовательных организаций. Так, например, капитальный ремонт школы № 15 в станице Гостагаевской позволил улучшить условия более чем для 1,5 тысячи учеников. Масштабные работы провели в школе № 7 станицы Дядьковской Кореновского района, обновили здание 1913 года постройки. Благодаря капремонту и оснащению улучшены условия для 130 воспитанников в детском саду № 12 Белоглинского района.