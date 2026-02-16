https://ria.ru/20260216/kollegiya-2074739985.html
Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии
Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 16.02.2026
Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии
