Российский посол поздравил китайцев с Новым годом

ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов поздравил в видеообращении жителей КНР с наступающим китайским Новым годом, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком Огненной Лошади.

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.

В видеоролике, опубликованном посольством РФ в КНР, Моргулов посещает выставку в Национальной художественной галерее в Пекине , посвященную символу Нового года. Дипломат отметил, что образ лошади занимает важное место в культурах России и Китая. По его словам, лошадь олицетворяет собой неудержимую энергию и развитие, дух лидерства и новаторства, твердую решимость в достижении целей. "Когда я вижу этих полных жизненной энергии, свободных, стремящихся вперед лошадей, думаю о непрерывно углубляющемся всеобъемлющем стратегическом взаимодействии России и Китая", - сказал посол.

Посол в своем поздравлении, описывая отношения Москвы и Пекина, привел традиционное китайское выражение. "Два благородных скакуна в одной упряжи сквозь непогоду мчатся навстречу весне", - сказал он.

Дипломат пожелал китайскому народу спокойствия и здоровья, счастья, а Китаю - благополучия и процветания.

В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных "соединяется" с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год огненной лошади отмечался в 1966 году.