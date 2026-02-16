Рейтинг@Mail.ru
Российский посол поздравил китайцев с Новым годом - РИА Новости, 16.02.2026
07:53 16.02.2026
Российский посол поздравил китайцев с Новым годом
Российский посол поздравил китайцев с Новым годом
Посол России в Китае Игорь Моргулов поздравил в видеообращении жителей КНР с наступающим китайским Новым годом, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет... РИА Новости, 16.02.2026
2026
Российский посол поздравил китайцев с Новым годом

Посол России в Китае Игорь Моргулов
ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов поздравил в видеообращении жителей КНР с наступающим китайским Новым годом, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком Огненной Лошади.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.
В видеоролике, опубликованном посольством РФ в КНР, Моргулов посещает выставку в Национальной художественной галерее в Пекине, посвященную символу Нового года. Дипломат отметил, что образ лошади занимает важное место в культурах России и Китая. По его словам, лошадь олицетворяет собой неудержимую энергию и развитие, дух лидерства и новаторства, твердую решимость в достижении целей. "Когда я вижу этих полных жизненной энергии, свободных, стремящихся вперед лошадей, думаю о непрерывно углубляющемся всеобъемлющем стратегическом взаимодействии России и Китая", - сказал посол.
Посол в своем поздравлении, описывая отношения Москвы и Пекина, привел традиционное китайское выражение. "Два благородных скакуна в одной упряжи сквозь непогоду мчатся навстречу весне", - сказал он.
Дипломат пожелал китайскому народу спокойствия и здоровья, счастья, а Китаю - благополучия и процветания.
В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных "соединяется" с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год огненной лошади отмечался в 1966 году.
В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом, духом предприимчивости. Согласно традиционной китайской культуре, лошадь часто описывают, как "дракона, передвигающегося по земле". Одна из легенд китайской мифологии повествует о лунма - лошади-драконе, которая вышла из вод реки Хуанхэ с изображением диаграммы на спине, вдохновившей легендарного первого правителя Китая Фу Си на создание иероглифической письменности и нумерологии, что, согласно мифу, заложило основу китайской цивилизации. По этой причине год лошади символизирует мудрость, благополучие и предприимчивость, а лунма - лошадь-дракон стала культурным символом, вдохновляющим людей на стремление к прогрессу.
