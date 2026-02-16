Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади

ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Жители китайской столицы готовятся к встрече Праздника весны, также известного как Китайский Новый год, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком огненной лошади.

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.

Накануне Чуньцзе китайская столица облачилась в праздничный красный цвет, улицы города украсили алые фонари и инсталляции с символом наступающего года - лошадью, на дверях домов появились наклейки из красной бумаги с иероглифом "счастье". На главной пешеходной улице города - Ванфуцзин - растянуты красочные баннеры с праздничными пожеланиями, многочисленные магазинчики продают сувениры для гостей столицы, а в начале улицы установлена скульптурная композиция из скачущих разноцветных лошадей.

Парк Шичахай заполнили торговцы уличной едой, воздух наполнился всевозможными ароматами, а на набережной озера была установлена площадка для традиционной китайской праздничной игры - метания стрел в кувшины, в которой жители и гости города могут посоревноваться в меткости. Пекинцы и гости столицы в преддверии праздника гуляют в историческом переулке-хутуне Наньлогусян, где можно купить традиционные пекинские сладости "танхулу" (засахаренные фрукты) и леденцы "танхуа" - плоские фигурки животных, "нарисованные" из горячего жидкого сахара.

Праздничный пир

Встречать наступление нового года в Китае принято в кругу семьи. Днем жители Китая часто развешивают на дверях парные надписи с новогодними пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено законом. Вечером по традиции всей семьей лепят один из главных съедобных символов праздника, особенно в северной части страны, - цзяоцзы. Цзяоцзы - одна из разновидностей пельменей, начинкой для которых обычно служит мясной фарш, чаще свиной, а также овощи и грибы. Часто в начинку одного из цзяоцзы добавляют монетку, и того, кому попадется пельмень с сюрпризом, будет ждать целый год удачи.

Еще одним непременным блюдом на новогоднем столе в Китае является рыба, так как произношение иероглифа "рыба" созвучно с произношением иероглифа "избыток, излишек". В целом, состав блюд на новогоднем столе зависит от каждой отдельной семьи, а также от региона. Например, в некоторых южных провинциях часто вместо цзяоцзы готовят цзунцзы - пирожки из клейкого риса с начинкой, завернутые в листья бамбука или тростника. А в юго-западной провинции Гуйчжоу , например, на праздничном столе обязательно будут вяленое мясо, колбаса, а также "кровяной тофу" - смешанный со свиной кровью соевый творог.

Непременным атрибутом Чуньцзе также является новогодний гала-концерт на Центральном телевидении Китая, который ежегодно собирает у телеэкранов десятки миллионов жителей КНР. Длится шоу около четырех с половиной часов и состоит из различных комедийных скетчей, сцен из китайской оперы, представлений акробатов и мастеров боевых искусств, танцев и песен.

Год мудрости и прогресса

В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных "соединяется" с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год огненной лошади отмечался в 1966 году.

В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом, духом предприимчивости. Согласно традиционной китайской культуре, лошадь часто описывают, как "дракона, передвигающегося по земле". Одна из легенд китайской мифологии повествует о лунма - лошади-драконе, которая вышла из вод реки Хуанхэ с изображением диаграммы на спине, вдохновившей легендарного первого правителя Китая Фу Си на создание иероглифической письменности и нумерологии, что, согласно мифу, заложило основу китайской цивилизации.

По этой причине год лошади символизирует мудрость, благополучие и предприимчивость, а лунма - лошадь-дракон стала культурным символом, вдохновляющим людей на стремление к прогрессу.