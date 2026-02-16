Рейтинг@Mail.ru
Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kitay-2074574941.html
Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади
Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади - РИА Новости, 16.02.2026
Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади
Жители китайской столицы готовятся к встрече Праздника весны, также известного как Китайский Новый год, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:05:00+03:00
2026-02-16T01:05:00+03:00
китай
гуйчжоу
шанхай
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151474/47/1514744732_0:0:2017:1134_1920x0_80_0_0_a49026415f9ec4fba3b254cd06604ba4.jpg
https://ria.ru/20260216/moskva-2074572507.html
https://ria.ru/20260212/pandy-2073811868.html
https://ria.ru/20260210/festival-2073456263.html
https://ria.ru/prazdniki/kitayskiy-novyy-god/
китай
гуйчжоу
шанхай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151474/47/1514744732_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_420a4f3f72427809850fc5d021e90040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, гуйчжоу, шанхай, пекин, в мире
Китай, Гуйчжоу, Шанхай, Пекин, В мире
Жители Пекина готовятся встречать год огненной лошади

Жители китайской столицы готовятся к встрече Праздника весны

© Фото : Жанна МанукянПразднование китайского Нового года в Китае
Празднование китайского Нового года в Китае - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Жанна Манукян
Празднование китайского Нового года в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Жители китайской столицы готовятся к встрече Праздника весны, также известного как Китайский Новый год, который наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком огненной лошади.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.
Фестиваль Китайский Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В столице стартует фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
00:19
Накануне Чуньцзе китайская столица облачилась в праздничный красный цвет, улицы города украсили алые фонари и инсталляции с символом наступающего года - лошадью, на дверях домов появились наклейки из красной бумаги с иероглифом "счастье". На главной пешеходной улице города - Ванфуцзин - растянуты красочные баннеры с праздничными пожеланиями, многочисленные магазинчики продают сувениры для гостей столицы, а в начале улицы установлена скульптурная композиция из скачущих разноцветных лошадей.
Парк Шичахай заполнили торговцы уличной едой, воздух наполнился всевозможными ароматами, а на набережной озера была установлена площадка для традиционной китайской праздничной игры - метания стрел в кувшины, в которой жители и гости города могут посоревноваться в меткости. Пекинцы и гости столицы в преддверии праздника гуляют в историческом переулке-хутуне Наньлогусян, где можно купить традиционные пекинские сладости "танхулу" (засахаренные фрукты) и леденцы "танхуа" - плоские фигурки животных, "нарисованные" из горячего жидкого сахара.
Панда с детёнышем - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
12 февраля, 07:50

Праздничный пир

Встречать наступление нового года в Китае принято в кругу семьи. Днем жители Китая часто развешивают на дверях парные надписи с новогодними пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено законом. Вечером по традиции всей семьей лепят один из главных съедобных символов праздника, особенно в северной части страны, - цзяоцзы. Цзяоцзы - одна из разновидностей пельменей, начинкой для которых обычно служит мясной фарш, чаще свиной, а также овощи и грибы. Часто в начинку одного из цзяоцзы добавляют монетку, и того, кому попадется пельмень с сюрпризом, будет ждать целый год удачи.
Еще одним непременным блюдом на новогоднем столе в Китае является рыба, так как произношение иероглифа "рыба" созвучно с произношением иероглифа "избыток, излишек". В целом, состав блюд на новогоднем столе зависит от каждой отдельной семьи, а также от региона. Например, в некоторых южных провинциях часто вместо цзяоцзы готовят цзунцзы - пирожки из клейкого риса с начинкой, завернутые в листья бамбука или тростника. А в юго-западной провинции Гуйчжоу, например, на праздничном столе обязательно будут вяленое мясо, колбаса, а также "кровяной тофу" - смешанный со свиной кровью соевый творог.
Непременным атрибутом Чуньцзе также является новогодний гала-концерт на Центральном телевидении Китая, который ежегодно собирает у телеэкранов десятки миллионов жителей КНР. Длится шоу около четырех с половиной часов и состоит из различных комедийных скетчей, сцен из китайской оперы, представлений акробатов и мастеров боевых искусств, танцев и песен.
Китайские красные фонари - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в Петербурге
10 февраля, 15:05

Год мудрости и прогресса

В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных "соединяется" с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год огненной лошади отмечался в 1966 году.
В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом, духом предприимчивости. Согласно традиционной китайской культуре, лошадь часто описывают, как "дракона, передвигающегося по земле". Одна из легенд китайской мифологии повествует о лунма - лошади-драконе, которая вышла из вод реки Хуанхэ с изображением диаграммы на спине, вдохновившей легендарного первого правителя Китая Фу Си на создание иероглифической письменности и нумерологии, что, согласно мифу, заложило основу китайской цивилизации.
По этой причине год лошади символизирует мудрость, благополучие и предприимчивость, а лунма - лошадь-дракон стала культурным символом, вдохновляющим людей на стремление к прогрессу.
"Дух Года лошади в Китае всегда заключался в новом начале и позитивном взгляде на жизнь. Я верю, что многие люди найдут в этом году вдохновение, смело попробуют что-то новое, бросят себе вызов и добьются неожиданных результатов", - поделилась ранее своими ожиданиями от Года лошади с РИА Новости 27-летняя жительница Шанхая.
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
 
КитайГуйчжоуШанхайПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала