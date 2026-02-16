https://ria.ru/20260216/kiev-2074654230.html
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 16.02.2026
В Киеве произошел транспортный коллапс
Транспортный коллапс образовался на дорогах Киева из-за сильного снегопада и гололеда, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:11:00+03:00
2026-02-16T12:11:00+03:00
2026-02-16T14:18:00+03:00
в мире
киев
буча
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074667028_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_f7101a2f2267f964f1d511f7002d6048.jpg
https://ria.ru/20260215/klichko-2074474484.html
киев
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074667028_0:0:717:537_1920x0_80_0_0_3b7437f735614942f087275ac720ebd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, буча
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за снегопада произошел транспортный коллапс