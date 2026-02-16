В Киеве произошел транспортный коллапс

Рейтинг@Mail.ru
12:11 16.02.2026 (обновлено: 14:18 16.02.2026)
Транспортный коллапс образовался на дорогах Киева из-за сильного снегопада и гололеда, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua". РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Транспортный коллапс образовался на дорогах Киева из-за сильного снегопада и гололеда, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua".
"На дорогах Киева — коллапс. Машины сталкиваются из-за гололеда, а также въезжают одна в одну "паровозиком". Пассажиры автобуса толкают его, потому что тот не может заехать на мост. Также сообщается, что из-за сильного снегопада движение на выездах из Гостомеля, Бучи и Ирпеня в сторону Киева затруднено", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Украинское издание "Страна.ua" также сообщает о большом числе аварий и масштабных пробках в Киеве.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
15 февраля, 09:00
 
В миреКиевБуча
 
 
