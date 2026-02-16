https://ria.ru/20260216/khranilische-2074630112.html
Миноброны показало кадры поражения хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
Миноброны показало кадры поражения хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. РИА Новости, 16.02.2026
полтавская область
Кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. На опубликованных кадрах показано горящее хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, пораженное российским дроном "Герань".
