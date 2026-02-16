Рейтинг@Mail.ru
Миноброны показало кадры поражения хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 16.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 16.02.2026
Миноброны показало кадры поражения хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. РИА Новости, 16.02.2026
Новости
Кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в Полтавской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. На опубликованных кадрах показано горящее хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, пораженное российским дроном "Герань".
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения "Геранью" хранилища ГСМ ВСУ в районе населенного пункта Качаново Полтавской области.
На опубликованных кадрах показано горящее хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, пораженное российским дроном "Герань".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
