В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступила заявка на оказание помощи в районе реки Сосьва группе староверов, путешествующих на двух снегоходах с прицепами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в составе группы староверов-туристов 11 женщин и двое мужчин.