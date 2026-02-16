https://ria.ru/20260216/khmao-2074771111.html
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации
Группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 16.02.2026
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила заявка на оказание помощи в районе реки Сосьва группе староверов, путешествующих на двух снегоходах с прицепами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в составе группы староверов-туристов 11 женщин и двое мужчин.
"Установленным порядком туристическая группа не зарегистрировалась. Информация о причине оказания помощи в эвакуации пока не поступала", - отметил собеседник агентства.