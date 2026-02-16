Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/khmao-2074771111.html
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации - РИА Новости, 16.02.2026
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации
Группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:01:00+03:00
2026-02-16T18:01:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, происшествия
Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации

РИА Новости: в Югре 13 туристов-староверов попросили помощь в эвакуации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила заявка на оказание помощи в районе реки Сосьва группе староверов, путешествующих на двух снегоходах с прицепами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в составе группы староверов-туристов 11 женщин и двое мужчин.
"Установленным порядком туристическая группа не зарегистрировалась. Информация о причине оказания помощи в эвакуации пока не поступала", - отметил собеседник агентства.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
15 февраля, 20:20
 
Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала