Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 16.02.2026 (обновлено: 07:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/kemerovo-2074595847.html
Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России
Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России - РИА Новости, 16.02.2026
Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России
Жителя города Кемерово лишили российского гражданства за действия, угрожающие безопасности России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T07:39:00+03:00
2026-02-16T07:40:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20260116/grazhdanstvo-2068380206.html
россия
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, кемерово
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово
Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России

Жителя Кузбасса лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 16 фев - РИА Новости. Жителя города Кемерово лишили российского гражданства за действия, угрожающие безопасности России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В ходе проверки, проведенной сотрудниками УФСБ… по Кемеровской области… было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия иностранному государству, направленного против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с законодательством сотрудниками управления по вопросам миграции ГУМВД России по Кемеровской области принято решение о лишении гражданства жителя областного центра.
"Ранее выданный горожанину российский паспорт признан недействительными и изъят. В течение 15 дней уже бывший россиянин обязан самостоятельно покинуть пределы Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Жителя Саратовской области, осужденного за убийство, лишили гражданства
16 января, 18:05
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала