Жителя Кемерово лишили гражданства за угрозы безопасности России

Жителя города Кемерово лишили российского гражданства за действия, угрожающие безопасности России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 16.02.2026
КЕМЕРОВО, 16 фев - РИА Новости. Жителя города Кемерово лишили российского гражданства за действия, угрожающие безопасности России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В ходе проверки, проведенной сотрудниками УФСБ… по Кемеровской области
… было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия иностранному государству, направленного против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении
.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с законодательством сотрудниками управления по вопросам миграции ГУМВД России по Кемеровской области принято решение о лишении гражданства жителя областного центра.
"Ранее выданный горожанину российский паспорт признан недействительными и изъят. В течение 15 дней уже бывший россиянин обязан самостоятельно покинуть пределы Российской Федерации", - добавили в ведомстве.