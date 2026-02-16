Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
01:19 16.02.2026
Подсчитано, какое место в мире Россия занимает по производству картошки
Каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире в 2024 году, была российской, при этом среди основных мировых производителей РФ расположилась на пятом...
экономика, россия, китай, индия, оон
Экономика, Россия, Китай, Индия, ООН
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Овощи . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире в 2024 году, была российской, при этом среди основных мировых производителей РФ расположилась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Суммарный мировой объем производства картофеля в мире по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 390,4 миллиона тонн. Лидером по производству стал Китай, вырастивший 94,8 миллиона тонн картофеля, или 24% мировых объемов.
Следом расположились Индия с 57,1 миллиона тонн (15%), Украина - 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США - 19,1 миллиона тонн (4,9%). Россия замкнула пятерку, произведя за год 18,4 миллиона тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же расположилась на 23-м месте: ее производство за год достигло 3,1 миллиона тонн (0,8%).
В то же время крупнейшими экспортерами картошки по итогам года стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).
ЭкономикаРоссияКитайИндияООН
 
 
