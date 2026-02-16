Подсчитано, какое место в мире Россия занимает по производству картошки

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире в 2024 году, была российской, при этом среди основных мировых производителей РФ расположилась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).