Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 16.02.2026 (обновлено: 17:11 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/karolina-2074716509.html
В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного
В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного - РИА Новости, 16.02.2026
В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного
Полиция США задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки, беженки с Украины, и ее нового молодого человека в штате Северная Каролина,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:09:00+03:00
2026-02-16T17:11:00+03:00
в мире
сша
украина
северная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041414472.html
сша
украина
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, северная каролина
В мире, США, Украина, Северная Каролина
В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного

В Северной Каролине задержали военного, подозреваемого в убийстве украинки

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция США задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки, беженки с Украины, и ее нового молодого человека в штате Северная Каролина, сообщает местное отделение телеканала ABC.
"Задержан подозреваемый в связи с расследованием двойного убийства, произошедшего в субботу утром в округе Мур... Одной из жертв был 28-летний Мэтью Уэйд, действующий военнослужащий армии США. Второй жертвой стала 21-летняя Катерина Товмаш, украинская беженка, которая заботилась о своих младших сестрах", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, полиция установила личность нападавшего, который скрылся с места преступления и бежал в штат Огайо. Им оказался бывший возлюбленный Товмаш. При этом родственники погибшего Уэйда подтвердили телеканалу WRAL News, что они с Катериной были парой и жили вместе. Правоохранители расследуют обстоятельства дела.
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США
12 сентября 2025, 12:08
 
В миреСШАУкраинаСеверная Каролина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала