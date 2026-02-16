В США задержали подозреваемого в убийстве украинки и ее возлюбленного

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция США задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки, беженки с Украины, и ее нового молодого человека в штате Северная Каролина, сообщает местное отделение телеканала ABC.
"Задержан подозреваемый в связи с расследованием двойного убийства, произошедшего в субботу утром в округе Мур... Одной из жертв был 28-летний Мэтью Уэйд, действующий военнослужащий армии США. Второй жертвой стала 21-летняя Катерина Товмаш, украинская беженка, которая заботилась о своих младших сестрах", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, полиция установила личность нападавшего, который скрылся с места преступления и бежал в штат Огайо. Им оказался бывший возлюбленный Товмаш. При этом родственники погибшего Уэйда подтвердили телеканалу WRAL News, что они с Катериной были парой и жили вместе. Правоохранители расследуют обстоятельства дела.
