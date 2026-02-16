В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 2-летней девочки в больнице в карельской Костомукше, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Следователями следственного отдела по городу Костомукше СУСК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 13 февраля 2026 года в вечернее время в межрайонную больницу города Костомукши был госпитализирован 2-летний ребенок с жалобами на затрудненное дыхание. Утром 14 февраля состояние здоровья девочки резко ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия не привели к положительному результату, была констатирована смерть ребенка.
"Следователями СК произведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые медицинские документы, записи с камер видеонаблюдения и предметы, представляющие интерес для следствия. Допрашиваются свидетели из числа медицинских работников, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз", - добавили в пресс-службе СУСК.
Прокуратура города Костомукши начала проверку по факту гибели двухлетней девочки.
