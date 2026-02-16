Рейтинг@Mail.ru
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kareliya-2074645646.html
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице - РИА Новости, 16.02.2026
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице
Уголовное дело возбуждено после смерти 2-летней девочки в больнице в карельской Костомукше, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:36:00+03:00
2026-02-16T11:36:00+03:00
происшествия
костомукша
россия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260215/delo-2074548385.html
https://ria.ru/20260214/delo-2074424769.html
костомукша
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костомукша, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Костомукша, Россия, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице

В Карелии возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в больнице

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 2-летней девочки в больнице в карельской Костомукше, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Следователями следственного отдела по городу Костомукше СУСК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале
15 февраля, 19:00
Предварительно установлено, что 13 февраля 2026 года в вечернее время в межрайонную больницу города Костомукши был госпитализирован 2-летний ребенок с жалобами на затрудненное дыхание. Утром 14 февраля состояние здоровья девочки резко ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия не привели к положительному результату, была констатирована смерть ребенка.
"Следователями СК произведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые медицинские документы, записи с камер видеонаблюдения и предметы, представляющие интерес для следствия. Допрашиваются свидетели из числа медицинских работников, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз", - добавили в пресс-службе СУСК.
Прокуратура города Костомукши начала проверку по факту гибели двухлетней девочки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши
14 февраля, 19:47
 
ПроисшествияКостомукшаРоссияРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала