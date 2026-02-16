В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти 2-летней девочки в больнице в карельской Костомукше, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.

Предварительно установлено, что 13 февраля 2026 года в вечернее время в межрайонную больницу города Костомукши был госпитализирован 2-летний ребенок с жалобами на затрудненное дыхание. Утром 14 февраля состояние здоровья девочки резко ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия не привели к положительному результату, была констатирована смерть ребенка.