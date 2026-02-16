Аферисты обманули двух женщин из Карелии под видом продажи котят

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Две жительницы Пряжинского района Карелии стали жертвами мошенников, предлагавших купить породистых котят, сообщила Две жительницы Пряжинского района Карелии стали жертвами мошенников, предлагавших купить породистых котят, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД РФ.

По информации ведомства, в полицию Пряжинского района обратились две местные жительницы, одна из которых в качестве предоплаты перевела 15 тысяч рублей на счет "продавца" котят породы мэйн-кун, опубликовавшего соответствующее объявление в соцсетях. Знакомая женщины, которая также захотела купить котенка, перечислила 14 тысяч рублей.

"Когда в назначенный срок обе покупательницы котят не получили, они догадались, что стали жертвами аферистов... По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.