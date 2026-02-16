Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение заложить у "Вечного огня" в центре Петрозаводска капсулу с землей с мест сражений СВО, сообщает пресс-служба главы республики.

Решение принято по итогам встречи с руководителем Комитета семей воинов Отечества Юлией Белеховой и членами семей бойцов СВО, в ходе которой был поднят вопрос об увековечении памяти погибших или пропавших без вести земляков.

"Мемориал в центре города – святое место, символ памяти о погибших в боях за Отечество. Там покоится прах наших отцов и дедов, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Родные пропавших без вести смогут прийти и поклониться их светлой памяти так же, как это делаем мы на протяжении многих десятилетий, вспоминая известных и безымянных героев. Торжественную церемонию закладки предлагаю приурочить к 9 мая", – приводятся в сообщении слова Парфенчикова.