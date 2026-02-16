Рейтинг@Mail.ru
Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 16.02.2026 (обновлено: 10:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/kapsula-2074623483.html
Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске
Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске - РИА Новости, 16.02.2026
Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение заложить у "Вечного огня" в центре Петрозаводска капсулу с землей с мест сражений СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:23:00+03:00
2026-02-16T10:28:00+03:00
артур парфенчиков
республика карелия
петрозаводск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815655686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7f8bbd4c0536a123b96be179deb03d6.jpg
https://ria.ru/20260205/kareliya-2072537822.html
республика карелия
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815655686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50f6b5095325849c8ae005a01c791ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артур парфенчиков, республика карелия, петрозаводск
Артур Парфенчиков, Республика Карелия, Петрозаводск
Капсулу с землей с мест сражений СВО заложат у Вечного огня в Петрозаводске

В центре Петрозаводска заложат капсулу с землей с мест сражений спецоперации

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Парфенчиков
Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Артур Парфенчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение заложить у "Вечного огня" в центре Петрозаводска капсулу с землей с мест сражений СВО, сообщает пресс-служба главы республики.
Решение принято по итогам встречи с руководителем Комитета семей воинов Отечества Юлией Белеховой и членами семей бойцов СВО, в ходе которой был поднят вопрос об увековечении памяти погибших или пропавших без вести земляков.
"Мемориал в центре города – святое место, символ памяти о погибших в боях за Отечество. Там покоится прах наших отцов и дедов, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Родные пропавших без вести смогут прийти и поклониться их светлой памяти так же, как это делаем мы на протяжении многих десятилетий, вспоминая известных и безымянных героев. Торжественную церемонию закладки предлагаю приурочить к 9 мая", – приводятся в сообщении слова Парфенчикова.
Он подчеркнул, что монумент должен быть обращен, в том числе, к будущим поколениям, отметив, что в правительстве Карелии уже ведется разработка концепции памятника.
Инициативу учреждения Дня ветеранов боевых действий обсудили в ЗС Карелии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Инициативу учреждения Дня ветеранов боевых действий обсудили в ЗС Карелии
5 февраля, 18:15
 
Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияПетрозаводск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала