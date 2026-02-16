Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Россия подала официальный запрос на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гунько еще в 2023 году, но Канада дважды отклонила его под нелепыми предлогами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Мы подали официальный запрос на экстрадицию Гунько еще в 2023 году, но канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами: сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу", - сообщил Степанов агентству.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
