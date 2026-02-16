Рейтинг@Mail.ru
Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 16.02.2026 (обновлено: 12:11 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/kanada-2074653634.html
Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол
Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол - РИА Новости, 16.02.2026
Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол
Россия подала официальный запрос на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гунько еще в 2023 году, но Канада дважды отклонила его под нелепыми предлогами,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:08:00+03:00
2026-02-16T12:11:00+03:00
россия
канада
в мире
оттава
олег степанов
владимир зеленский
мелани жоли
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
https://ria.ru/20260215/gunko-2074490676.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, в мире, оттава, олег степанов, владимир зеленский, мелани жоли, оон
Россия, Канада, В мире, Оттава, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Мелани Жоли, ООН
Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол

Посол Степанов: Канада отклонила запрос России на экстрадицию нациста Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Россия подала официальный запрос на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гунько еще в 2023 году, но Канада дважды отклонила его под нелепыми предлогами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Мы подали официальный запрос на экстрадицию Гунько еще в 2023 году, но канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами: сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу", - сообщил Степанов агентству.
Дипломат подчеркнул, что Россия действует в строгом соответствии с нормами международного права, в частности, с Конвенцией ООН "О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности" 1968 года.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол рассказал, что означает отказ Канады выдать нациста Гунько
15 февраля, 11:30
 
РоссияКанадаВ миреОттаваОлег СтепановВладимир ЗеленскийМелани ЖолиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала