Канада дважды отклоняла запрос России на экстрадицию Гунько, заявил посол

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Россия подала официальный запрос на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гунько еще в 2023 году, но Канада дважды отклонила его под нелепыми предлогами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.