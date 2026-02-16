Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Канадские суды все еще рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", рассказал в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
"Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания "Волга-Днепр", — сказал он.
Дипломат добавил, что Россия как государство не участвует в разбирательстве и не может комментировать юридические детали.
При этом, подчеркнул он, принципиальная позиция России неизменной: канадская сторона умышленно заманила самолет компании "Волга-Днепр", чтобы захватить его, а затем состряпала псевдооснования для ареста и изъятия.
Подобные действия неприемлемы и незаконны, а борт следует вернуть владельцу, заключил собеседник агентства.
В феврале 2022 года Канада закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Из-за этого Ан-124-100, перевозивший из Китая тест-наборы для COVID-19 по заказу канадского правительства, оказался заблокированным в аэропорту Торонто. Весной 2023-го Оттава ввела санкции против авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что самолет конфискуют, чтобы передать Украине. Российский МИД назвал это беззастенчивым воровством и пригрозил ответными мерами.
