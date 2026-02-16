Рейтинг@Mail.ru
Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124 - РИА Новости, 16.02.2026
11:57 16.02.2026
Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124
в мире
канада
россия
волга-днепр
ан-124
санкции в отношении россии
канада
россия
в мире, канада, россия, волга-днепр , ан-124, санкции в отношении россии
В мире, Канада, Россия, Волга-Днепр , Ан-124, Санкции в отношении России
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Канадские суды все еще рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", рассказал в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
"Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания "Волга-Днепр", — сказал он.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов
24 декабря 2025, 00:58
Дипломат добавил, что Россия как государство не участвует в разбирательстве и не может комментировать юридические детали.
Прежде чем говорить о конкретных шагах со стороны Москвы, нужно дождаться исчерпания в Канаде всех правовых возможностей, отметил Степанов.
При этом, подчеркнул он, принципиальная позиция России неизменной: канадская сторона умышленно заманила самолет компании "Волга-Днепр", чтобы захватить его, а затем состряпала псевдооснования для ареста и изъятия.
Подобные действия неприемлемы и незаконны, а борт следует вернуть владельцу, заключил собеседник агентства.
В феврале 2022 года Канада закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Из-за этого Ан-124-100, перевозивший из Китая тест-наборы для COVID-19 по заказу канадского правительства, оказался заблокированным в аэропорту Торонто. Весной 2023-го Оттава ввела санкции против авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что самолет конфискуют, чтобы передать Украине. Российский МИД назвал это беззастенчивым воровством и пригрозил ответными мерами.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Планы Канады по передаче российского Ан-124 Киеву неприемлемы, заявил посол
1 ноября 2025, 00:36
 
В миреКанадаРоссияВолга-ДнепрАн-124Санкции в отношении России
 
 
