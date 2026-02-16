Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Канадские суды все еще рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", рассказал в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.

При этом, подчеркнул он, принципиальная позиция России неизменной: канадская сторона умышленно заманила самолет компании "Волга-Днепр", чтобы захватить его, а затем состряпала псевдооснования для ареста и изъятия.