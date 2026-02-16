Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против России от собственного бессилия, чтобы показать свою поддержку киевскому режиму, однако в действительности эти рестрикции не оказывают практического влияния, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.