https://ria.ru/20260216/kanada-2074637295.html
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 16.02.2026
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
Канада вводит санкции против России от собственного бессилия, чтобы показать свою поддержку киевскому режиму, однако в действительности эти рестрикции не... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:09:00+03:00
2026-02-16T16:09:00+03:00
2026-02-16T16:09:00+03:00
в мире
россия
оттава
канада
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_67a21ae4c7464cb32c2305fac3252cf1.jpg
https://ria.ru/20260216/kanada-2074589266.html
россия
оттава
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c6d86a1ca9f5b8ddbd6234f79a828f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оттава, канада, олег степанов
В мире, Россия, Оттава, Канада, Олег Степанов
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
Степанов: Канада вводит санкции против России от бессилия и ради поддержки Киеву