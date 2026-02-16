Рейтинг@Mail.ru
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kanada-2074637295.html
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 16.02.2026
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
Канада вводит санкции против России от собственного бессилия, чтобы показать свою поддержку киевскому режиму, однако в действительности эти рестрикции не... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:09:00+03:00
2026-02-16T16:09:00+03:00
в мире
россия
оттава
канада
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_67a21ae4c7464cb32c2305fac3252cf1.jpg
https://ria.ru/20260216/kanada-2074589266.html
россия
оттава
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c6d86a1ca9f5b8ddbd6234f79a828f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оттава, канада, олег степанов
В мире, Россия, Оттава, Канада, Олег Степанов
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве

Степанов: Канада вводит санкции против России от бессилия и ради поддержки Киеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок Канады на автомобиле у здания МИД России
Флажок Канады на автомобиле у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флажок Канады на автомобиле у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Канада вводит санкции против России от собственного бессилия, чтобы показать свою поддержку киевскому режиму, однако в действительности эти рестрикции не оказывают практического влияния, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
“Вводимые Оттавой односторонние меры – от бессилия. Фикция, призванная за неимением других возможностей продемонстрировать поддержку режиму в Киеве”, - сообщил он агентству.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что рестрикции со стороны Оттавы не оказывают практического влияния на попавших в соответствующие списки физических и юридических лиц, а также и на экономическую обстановку в России.
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124
Вчера, 05:35
 
В миреРоссияОттаваКанадаОлег Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала