Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр" по-прежнему рассматривается в судах Канады, позиция России о его предумышленном захвате остается неизменна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.