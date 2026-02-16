Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о конфискованном самолете Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр" по-прежнему рассматривается в судах Канады, позиция России о его предумышленном захвате остается неизменна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник – компания "Волга-Днепр". Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы", - сообщил Степанов агентству.
Глава дипмиссии добавил, что, прежде чем говорить о конкретных шагах со стороны Москвы, необходимо дождаться исчерпания в Канаде всех правовых возможностей.
"Вместе с тем наша принципиальная позиция в отношении односторонней конфискации, не раз доведенная до властей в Оттаве, неизменна: канадская сторона умышленно заманила сюда самолет "Волга-Днепр", чтобы захватить, и постфактум состряпала псевдооснования для ареста и изъятия", - отметил Степанов.
Он подчеркнул, что подобные действия неприемлемы и незаконны, а воздушное средство должно быть безусловно возвращено владельцу.
