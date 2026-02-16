https://ria.ru/20260216/kallas-2074702007.html
Дмитриев высмеял Каллас, призвавшую европейцев к сбору цитатой из Marvel
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял главу дипломатии ЕС... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял главу дипломатии ЕС Каю Каллас, призвавшую европейцев к общему сбору на Мюнхенской конференции по безопасности цитатой из комиксов Marvel.
"Кая Каллас
, главный дипломат ЕС
, пообещала стать умнее к концу своего срока и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе - она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Продолжай, Кая!" - написал Дмитриев
в соцсети X
.
Так Дмитриев прокомментировал слова Каллас на конференции с призывом европейцам к "общему сбору", отсылая к популярной фразе "Мстителей" из вселенной Marvel.
Дмитриев также опубликовал фотографию Каллас в костюме супергероя, прокомментировав словами, что героев, очевидно, формирует тот путь, по которому они идут, а не врожденный интеллект, которым они обладают. Так Дмитриев пошутил по поводу еще одной цитаты Каллас из Marvel на конференции: "Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены".
Ранее Каллас приняла участие во встрече глав МИД государств-участников G7
в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция проходила в центре города с 13 по 15 февраля.