Дмитриев высмеял Каллас, призвавшую европейцев к сбору цитатой из Marvel
14:19 16.02.2026
Дмитриев высмеял Каллас, призвавшую европейцев к сбору цитатой из Marvel
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял главу дипломатии ЕС...
Дмитриев высмеял Каллас, призвавшую европейцев к сбору цитатой из Marvel

Дмитриев высмеял Каллас за призывы к общему сбору цитатой из Marvel

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял главу дипломатии ЕС Каю Каллас, призвавшую европейцев к общему сбору на Мюнхенской конференции по безопасности цитатой из комиксов Marvel.
"Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала стать умнее к концу своего срока и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе - она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Продолжай, Кая!" - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал слова Каллас на конференции с призывом европейцам к "общему сбору", отсылая к популярной фразе "Мстителей" из вселенной Marvel.
Дмитриев также опубликовал фотографию Каллас в костюме супергероя, прокомментировав словами, что героев, очевидно, формирует тот путь, по которому они идут, а не врожденный интеллект, которым они обладают. Так Дмитриев пошутил по поводу еще одной цитаты Каллас из Marvel на конференции: "Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены".
Ранее Каллас приняла участие во встрече глав МИД государств-участников G7 в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Конференция проходила в центре города с 13 по 15 февраля.
