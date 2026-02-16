Рейтинг@Mail.ru
Politico присудила Каллас премию за худший "покерфейс"
09:29 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kallas-2074609316.html
Politico присудила Каллас премию за худший "покерфейс"
Politico присудила Каллас премию за худший "покерфейс"

Politico присудила Рютте премию за самые странные истории

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности присудила главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас премию за худший "покерфейс", а генсеку НАТО Марку Рютте - за самые странные истории: о встрече с собакой на Украине и причинах называния президента США Дональда Трампа "папочкой".
Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. По словам генсека, он посмотрел псу Патрону в глаза, и тот сказал, что Украина никогда не сдастся.
Каллас объявила сбор супергероев, вдохновившись вселенной Marvel - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой
Вчера, 15:15
"Наши сомнительные награды отдают честь политикам, влиятельным и публичным фигурам, отличившимся в менее экзистенциальном плане. Представляем девять наград Politico за самые запоминающиеся (и самые мемные) моменты", - пишет издание.
По мнению газеты, Каллас удостаивается премии "Худший покерфейс" за то, что не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца.
"Поджатые губы и надутые щеки - реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы", - говорится в публикации.
Кроме того, глава евродипломатии также получила премию за один из двух "Самых крупных споров" - все с тем же Уолтцем.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
12 февраля, 08:42
Говоря о Рютте, газета вспоминает его объяснения по поводу данного им Трампу прозвища "папочка", а также историю о "беседе" с псом на Украине.
"Однако телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно", - замечает издание.
Среди других "лауреатов" - президент Финляндии Александр Стубб, получивший "Самое большое повышение самооценки" за продажу своей книги на саммите, пропустившая мероприятие премьер Италии Джорджа Мелони с "Самым заметным проявлением неуважения" и госсекретарь США Марко Рубио, удостоившийся "Самых бурных оваций".
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
Вчера, 17:20
 
