Politico присудила Каллас премию за худший "покерфейс"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности присудила главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас премию за худший "покерфейс", а генсеку НАТО Марку Рютте - за самые странные истории: о встрече с собакой на Украине и причинах называния президента США Дональда Трампа "папочкой".
"Наши сомнительные награды отдают честь политикам, влиятельным и публичным фигурам, отличившимся в менее экзистенциальном плане. Представляем девять наград Politico за самые запоминающиеся (и самые мемные) моменты", - пишет издание.
По мнению газеты, Каллас удостаивается премии "Худший покерфейс" за то, что не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца.
"Поджатые губы и надутые щеки - реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы", - говорится в публикации.
Кроме того, глава евродипломатии также получила премию за один из двух "Самых крупных споров" - все с тем же Уолтцем.
Говоря о Рютте, газета вспоминает его объяснения по поводу данного им Трампу прозвища "папочка", а также историю о "беседе" с псом на Украине.
"Однако телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно", - замечает издание.
Среди других "лауреатов" - президент Финляндии Александр Стубб, получивший "Самое большое повышение самооценки" за продажу своей книги на саммите, пропустившая мероприятие премьер Италии Джорджа Мелони с "Самым заметным проявлением неуважения" и госсекретарь США Марко Рубио, удостоившийся "Самых бурных оваций".
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.