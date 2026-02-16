Politico присудила Каллас премию за худший "покерфейс"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности присудила главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас премию за худший "покерфейс", а генсеку НАТО Марку Рютте - за самые странные истории: о встрече с собакой на Украине и причинах называния президента США Дональда Трампа "папочкой".

Рютте , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. По словам генсека, он посмотрел псу Патрону в глаза, и тот сказал, что Украина никогда не сдастся.

"Наши сомнительные награды отдают честь политикам, влиятельным и публичным фигурам, отличившимся в менее экзистенциальном плане. Представляем девять наград Politico за самые запоминающиеся (и самые мемные) моменты", - пишет издание.

Майка Уолтца. По мнению газеты, Каллас удостаивается премии "Худший покерфейс" за то, что не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН

"Поджатые губы и надутые щеки - реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы", - говорится в публикации.

Кроме того, глава евродипломатии также получила премию за один из двух "Самых крупных споров" - все с тем же Уолтцем.

Говоря о Рютте, газета вспоминает его объяснения по поводу данного им Трампу прозвища "папочка", а также историю о "беседе" с псом на Украине.

"Однако телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно", - замечает издание.