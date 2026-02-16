Рейтинг@Mail.ru
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kadyrov-2074801587.html
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины - РИА Новости, 16.02.2026
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил большой вклад своего сына, секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова в повышение налоговой дисциплины. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:42:00+03:00
2026-02-16T20:42:00+03:00
адам кадыров
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20260216/kadyrov-2074797322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины

Кадыров: Адам Кадыров внес большой вклад в повышение налоговой дисциплины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил большой вклад своего сына, секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова в повышение налоговой дисциплины.
"По словам Магомеда Хожахмедовича (председателя правительства Чечни), на 1 февраля 2026 года план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 152,8%. Большой вклад в повышение налоговой дисциплины внес секретарь совета безопасности ЧР Адам Кадыров", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее глава республики сообщал, что возложил на Адама Кадырова контроль по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин
Вчера, 20:06
 
Адам КадыровРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала