https://ria.ru/20260216/kadyrov-2074801587.html
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины - РИА Новости, 16.02.2026
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил большой вклад своего сына, секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова в повышение налоговой дисциплины. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:42:00+03:00
2026-02-16T20:42:00+03:00
2026-02-16T20:42:00+03:00
адам кадыров
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20260216/kadyrov-2074797322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров отметил вклад сына Адама в повышение налоговой дисциплины
Кадыров: Адам Кадыров внес большой вклад в повышение налоговой дисциплины