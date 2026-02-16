https://ria.ru/20260216/juvo-2074581544.html
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Качество российских беспилотноков за последний год улучшилось в разы - от простоты подготовки к использованию до полетной дальности, рассказал РИА Новости командир отделения расчетов FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Олимп".
"За последний год качество дронов у нас улучшилось в разы. На подготовку к использованию теперь уходит гораздо меньше времени. Они приходят уже практически готовые - подключил и полетел", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у российских дронов также в целом улучшилась оптика, радиус работы и полетная дальность.
Кроме того, на постоянной основе ведется разработка новых, улучшенных дронов. "Сейчас, например, я уже будучи командиром отделения FTP-расчета вновь прибыл на подготовку по обучению использованию нового дрона", - сказал он.
"Олимп" уточнил, что новый беспилотник имеет улучшенные характеристики оптики и управления.