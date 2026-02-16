Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/juvo-2074581544.html
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2026
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников
Качество российских беспилотноков за последний год улучшилось в разы - от простоты подготовки к использованию до полетной дальности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T03:00:00+03:00
2026-02-16T03:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_5b6330d445c2be3eea6980c74e6b35f0.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073688880.html
https://ria.ru/20260205/dron-2072358265.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_425:0:2969:1908_1920x0_80_0_0_7e7d98ecb7509df1c384a6c6a6b0da85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
Военный рассказал об улучшении качества российских беспилотников

Минобороны: качество российских дронов улучшилось в разы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНа занятиях по управлению FPV-дронами
На занятиях по управлению FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
На занятиях по управлению FPV-дронами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Качество российских беспилотноков за последний год улучшилось в разы - от простоты подготовки к использованию до полетной дальности, рассказал РИА Новости командир отделения расчетов FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Олимп".
"За последний год качество дронов у нас улучшилось в разы. На подготовку к использованию теперь уходит гораздо меньше времени. Они приходят уже практически готовые - подключил и полетел", - сказал собеседник агентства.
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
12 февраля, 08:00
Он добавил, что у российских дронов также в целом улучшилась оптика, радиус работы и полетная дальность.
Кроме того, на постоянной основе ведется разработка новых, улучшенных дронов. "Сейчас, например, я уже будучи командиром отделения FTP-расчета вновь прибыл на подготовку по обучению использованию нового дрона", - сказал он.
"Олимп" уточнил, что новый беспилотник имеет улучшенные характеристики оптики и управления.
Новый тяжелый FPV-дрон Провод - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска
5 февраля, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала