Источник: Израиль пытается помешать договоренности Ирана и США по атому

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Тегеран считает, что Израиль пытается повлиять на переговорный процесс между Ираном и США, помешать договоренности по иранскому ядерному досье, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.

Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.