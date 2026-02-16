Источник: Израиль пытается помешать договоренности Ирана и США по атому

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Тегеран считает, что Израиль пытается повлиять на переговорный процесс между Ираном и США, помешать договоренности по иранскому ядерному досье, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Израиль, озвучивая условия или предлагая ограничения, стремится повлиять на американскую повестку. Целью Израиля является создание препятствий на пути к договоренности, а не дипломатический прогресс", - прокомментировал собеседник агентства озвученные Израилем требования перед новым раундом диалога Ирана и США.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 16 февраля заявил, что в глазах еврейского государства сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.
До этого Нетаньяху совершил визит в США, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.