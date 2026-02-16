Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира

ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Израиль пытается изменить статус палестинских территорий на Западном берегу Иордана до заседания "Совета мира", сказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.
"Израиль хочет или пытается предвосхитить заседание "Совета мира" 19-го февраля, чтобы представить собравшимся свершившиеся факты (контроль над палестинскими территориями – ред.), от которых нельзя будет отступить", - сказал Авадалла.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Позже гостелерадиокомпания Kan сообщила, что правительство Израиля одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.
Решение вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества.
Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
