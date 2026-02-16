Рейтинг@Mail.ru
Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира - РИА Новости, 16.02.2026
17:00 16.02.2026
Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира
Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира
Израиль пытается изменить статус палестинских территорий на Западном берегу Иордана до заседания "Совета мира", сказал РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
дональд трамп
израиль
палестина
западный берег реки иордан
в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, дональд трамп
В мире, Израиль, Палестина, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп
Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира

РИА Новости: Палестина опасается аннексии Израилем земель до встречи Совета мира

Палестинцы c флагами
Палестинцы c флагами
Палестинцы c флагами. Архивное фото
Палестинцы c флагами. Архивное фото
ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Израиль пытается изменить статус палестинских территорий на Западном берегу Иордана до заседания "Совета мира", сказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.
"Израиль хочет или пытается предвосхитить заседание "Совета мира" 19-го февраля, чтобы представить собравшимся свершившиеся факты (контроль над палестинскими территориями – ред.), от которых нельзя будет отступить", - сказал Авадалла.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Позже гостелерадиокомпания Kan сообщила, что правительство Израиля одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.
Решение вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества.
Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ
15 февраля, 21:12
 
