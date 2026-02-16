Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира

ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Израиль пытается изменить статус палестинских территорий на Западном берегу Иордана до заседания "Совета мира", сказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.

"Израиль хочет или пытается предвосхитить заседание "Совета мира" 19-го февраля, чтобы представить собравшимся свершившиеся факты (контроль над палестинскими территориями – ред.), от которых нельзя будет отступить", - сказал Авадалла.