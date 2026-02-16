Рейтинг@Mail.ru
Сергея Иванова исключили из состава Совбеза
15:52 16.02.2026 (обновлено: 16:20 16.02.2026)
Сергея Иванова исключили из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Совета безопасности <...> изменение, исключив из него Иванова С. Б.", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, чиновник ушел по собственному желанию.
Сергею Иванову 73 года. Ранее он также занимал посты секретаря Совбеза (1999-2000), министра обороны (2001-2007), первого зампреда правительства (2007-2008), зампреда правительства (2008-2011) и руководителя администрации президента (2011-2016).
Заголовок открываемого материала