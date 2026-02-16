Рейтинг@Mail.ru
На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных" - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/italija-2074574357.html
На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных"
На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных" - РИА Новости, 16.02.2026
На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных"
Известная достопримечательность итальянской области Апулия – утес на морском побережье городка Мелендуньо - обрушилась из-за прихода непогоды на юг Италии,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:57:00+03:00
2026-02-16T00:57:00+03:00
в мире
апулия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114190/74/1141907448_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_b74a32e8b4af61c63884ecf3247a927c.jpg
https://ria.ru/20260118/klimat-2068570892.html
https://ria.ru/20251104/rim-2052745200.html
апулия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114190/74/1141907448_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_0fd51cc6357073efa7288ce0eecf6595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апулия, италия
В мире, Апулия, Италия
На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных"

Утес Арка влюбленных на побережье Апулии обрушился из-за сильного ветра

© Фото : LucaLuca Пейзаж Апулии
Пейзаж Апулии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : LucaLuca
Пейзаж Апулии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 16 фев – РИА Новости. Известная достопримечательность итальянской области Апулия – утес на морском побережье городка Мелендуньо - обрушилась из-за прихода непогоды на юг Италии, говорится в сообщении на официальном сайте региона.
"Обрушение Арки влюбленных в районе Мелендуньо провинции Лечче, является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжелому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий: знаковых ландшафтов, которые сегодня меняются быстрее, чем в прошлом", - говорится в заявлении властей.
Прохожие во время снегопада на улице в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата
18 января, 05:51
Об обрушении скалы, которая образовывала арочный свод, первым сообщил местный портал Melendugno.net. Он опубликовал фотографии, на которых природный объект буквально осыпался в воду. Как отмечало издание, на протяжении десятилетий арка появлялась на обложках бесчисленных журналов и туристических сайтах, выступая одним из главных видов побережья Адриатики. Согласно этому сообщению, обрушение достопримечательности произошло в ночь на День святого Валентина из-за порывов ветра и мощного прилива.
Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее ужасным ударом в самое сердце.
"Исчезает одно из самых известных туристических мест на нашем побережье и во всей Италии", - заявил глава города, которого цитирует Repubblica.
Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти в Риме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ
4 ноября 2025, 11:25
 
В миреАпулияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала