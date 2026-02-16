На юге Италии обрушилась "Арка влюбленных"

"Обрушение Арки влюбленных в районе Мелендуньо провинции Лечче, является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжелому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий: знаковых ландшафтов, которые сегодня меняются быстрее, чем в прошлом", - говорится в заявлении властей.

Об обрушении скалы, которая образовывала арочный свод, первым сообщил местный портал Melendugno.net. Он опубликовал фотографии, на которых природный объект буквально осыпался в воду. Как отмечало издание, на протяжении десятилетий арка появлялась на обложках бесчисленных журналов и туристических сайтах, выступая одним из главных видов побережья Адриатики. Согласно этому сообщению, обрушение достопримечательности произошло в ночь на День святого Валентина из-за порывов ветра и мощного прилива.