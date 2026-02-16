Рейтинг@Mail.ru
11:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/istrebiteli-2074632490.html
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии, пишут СМИ
Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 16 по 22 февраля, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 16 по 22 февраля, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
На прошлой неделе телерадиокомпания сообщала об учебных полетах 9-15 февраля.
"С 16 по 22 февраля истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в материале ERR.
Как сообщает телерадиокомпания, во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
13 февраля, 19:11
 
