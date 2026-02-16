Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик США несколько часов летал у берегов Ирана - РИА Новости, 16.02.2026
21:49 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/iran-2074810591.html
Самолет-разведчик США несколько часов летал у берегов Ирана
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon несколько часов летал вдоль берегов Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных РИА Новости, 16.02.2026
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon несколько часов летал вдоль берегов Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет вылетел c авиабазы Сахир в Бахрейне. Пролетев над Ормузским проливом вдоль берегов иранской провинции Хормозган, борт сделал несколько кругов.
Затем самолет вернулся на базу. Маршрут занял несколько часов.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. Иран и США возобновили переговоры на тему ядерной программы, очередной раунд ожидается 17 февраля в Женеве.
Источник назвал ожидаемые темы переговоров США и Ирана в Женеве
