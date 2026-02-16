https://ria.ru/20260216/iran-2074779639.html
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник
Иран готов рассматривать предложения США на переговорах в Женеве, но только в рамках вопросов, касающихся иранской ядерной программы и снятия санкций с... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:18:00+03:00
в мире
РИА Новости: Иран на встрече готов рассмотреть идеи США по ядерной программе