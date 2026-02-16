Рейтинг@Mail.ru
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/iran-2074779639.html
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2026
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник
Иран готов рассматривать предложения США на переговорах в Женеве, но только в рамках вопросов, касающихся иранской ядерной программы и снятия санкций с... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:18:00+03:00
2026-02-16T18:18:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074703663.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город)
В мире, Иран, США, Женева (город)
Иран готов рассмотреть ряд идей США на переговорах, сообщил источник

РИА Новости: Иран на встрече готов рассмотреть идеи США по ядерной программе

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Иран готов рассматривать предложения США на переговорах в Женеве, но только в рамках вопросов, касающихся иранской ядерной программы и снятия санкций с Тегерана, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Если американская сторона проявит настойчивость и серьезность, есть вероятность прогресса в переговорах. Иран полностью готов. Если США представят свои идеи и предложения, иранская сторона рассмотрит и обсудит их", - сказал источник.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что результативность переговоров с Ираном зависит от решений по дальности баллистических ракет, ядерной программе и другим вопросам. Иранская сторона в ответ заявила, что ракетная программа Ирана не подлежит обсуждению.
Иран и США провели 6 февраля первые после многомесячной паузы переговоры при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате. Второй раунд состоится в вторник в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио заявил о трудностях на пути заключения сделки с Ираном
Вчера, 14:24
 
В миреИранСШАЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала