Источник назвал ожидаемые темы переговоров США и Ирана в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
18:07 16.02.2026
Источник назвал ожидаемые темы переговоров США и Ирана в Женеве
Ожидается, что Иран и США на переговорах в Женеве детальнее обсудят иранское ядерное досье, а также снятие санкций, сообщил РИА Новости осведомленный иранский... РИА Новости, 16.02.2026
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Ожидается, что Иран и США на переговорах в Женеве детальнее обсудят иранское ядерное досье, а также снятие санкций, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"Ожидается, что новый раунд переговоров позволит детальнее рассмотреть некоторые вопросы по части ядерной тематики и снятия с Тегерана санкций. Такие обсуждения, как ожидается, будут проведены", - сказал источник.
Предыдущий раунд переговоров Ирана и США прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
