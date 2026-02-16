Рейтинг@Mail.ru
В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом"
14:39 16.02.2026
В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом"
В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом" - РИА Новости, 16.02.2026
В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом"
Военные Ирана начали учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне напряженности на Ближнем Востоке и наращивания США военного присутствия в регионе,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:39:00+03:00
2026-02-16T14:39:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп
В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом"

Военные Ирана начали учения "Умный контроль над Ормузским проливом"

© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабля Iran Ajr
Мины на борту корабля Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Mark Duncan, File
Мины на борту корабля Iran Ajr . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Военные Ирана начали учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне напряженности на Ближнем Востоке и наращивания США военного присутствия в регионе, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"Стартовали учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) "Умный контроль над Ормузским проливом", - сообщил иранский вещатель.
В свою очередь, иранское агентство SNN отмечает, что на учениях будет проведена проверка готовности подразделений КСИР, отработаны сценарии военных действий КСИР в противодействии угрозам безопасности в районе Ормузского пролива, а также вопросы "быстрого решительного и всестороннего реагирования" иранских военных.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что она нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters
14 февраля, 02:32
 
