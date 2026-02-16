В Иране начались учения "Умный контроль над Ормузским проливом"

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Военные Ирана начали учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне напряженности на Ближнем Востоке и наращивания США военного присутствия в регионе, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"Стартовали учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) "Умный контроль над Ормузским проливом", - сообщил иранский вещатель.
В свою очередь, иранское агентство SNN отмечает, что на учениях будет проведена проверка готовности подразделений КСИР, отработаны сценарии военных действий КСИР в противодействии угрозам безопасности в районе Ормузского пролива, а также вопросы "быстрого решительного и всестороннего реагирования" иранских военных.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что она нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.