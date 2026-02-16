Нетаньяху назвал условия для сделки с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в глазах еврейского государства сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.

Выступая на конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, Нетаньяху отметил, что президент США Дональд Трамп полон решимости исчерпать все возможности для достижения сделки. По словам Нетаньяху, Трамп верит, что Иран в полной мере осознает допущенную в прошлый раз ошибку, которая привела к военному противостоянию в июне 2025 года, и сегодня созданы условия для того, чтобы Иран не упустил возможность для соглашения.

"Я не буду скрывать от вас, что настроен скептически по поводу любой сделки с Ираном, потому что, откровенно говоря, Иран надежен лишь в одном деле - они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля , но и для безопасности Соединенных Штатов, региона и всего мира", - заявил израильский премьер.

В качестве первых двух условий Нетаньяху назвал вывоз всего обогащенного урана из Исламской республики и демонтаж всех возможностей по обогащению урана в будущем. Третьим условием Израиля является решение вопроса баллистических ракет. По утверждению Нетаньяху, радиус действия иранских баллистических ракет должен соответствовать так называемому Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и не превышать 300 километров, то есть быть неспособными достичь территории Израиля.