Депутаты вызвали посла Ирака в Эр-Рияде из-за видео со встречи в посольстве - РИА Новости, 16.02.2026
03:45 16.02.2026 (обновлено: 05:42 16.02.2026)
Депутаты вызвали посла Ирака в Эр-Рияде из-за видео со встречи в посольстве
в мире, ирак, саудовская аравия
В мире, Ирак, Саудовская Аравия
Депутаты вызвали посла Ирака в Эр-Рияде из-за видео со встречи в посольстве

Саудовский парламент обвинил посла Ирака Сафию ас-Сухейль в неуважении

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 16 фев - РИА Новости. Спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси распорядился вызвать посла Ирака в Саудовской Аравии Сафию ас-Сухейль из-за видеозаписи со встречи между иракской и саудовской делегациями в посольстве, где иракский посол и члены делегации предстали в униженном виде, стоя перед саудовскими гостями, которые расположились в креслах, сообщила пресс-служба парламента.
"Председатель парламента поручил парламентскому департаменту связаться с министерством иностранных дел и вызвать посла Ирака в королевстве Саудовская Аравия в течение 48 часов. Также будет сформирована комиссия для расследования этого дела и представления результатов парламенту", - отметили в пресс-службе.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента
14 января, 19:19
Короткая видеозапись и фотографии со встречи, где видно, что только иракцы стоят, а саудовские гости развалились в креслах и на диване, вызвали возмущение у иракских пользователей соцсетей и депутатов.
Однако посольство Ирака в Эр-Рияде опровергло обвинения в недипломатичном поведении по отношению к официальной иракской делегации, пояснив, что "посол и иракская делегация, участвовавшая в саудовской оборонной выставке, провели встречу с саудовскими представителями в официальной резиденции посла, где они были гостями".
Посольство указало, что "рассадка участников встречи была организована в соответствии с установленным дипломатическим протоколом и характером мероприятия, которое представляло собой ознакомительную встречу, а не протокольное мероприятие". При этом, по информации дипмиссии, видеозапись была сделана в момент, когда посол и иракская делегация временно переместились в другое место для подготовки к приглашению гостей на торжественный ужин, что не нарушало протокол.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
США отозвали 48 послов, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 18:22
 
