https://ria.ru/20260216/iphone-2074672967.html
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone - РИА Новости, 16.02.2026
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:15:00+03:00
2026-02-16T13:15:00+03:00
2026-02-16T13:15:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053141_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_c9a5828d85adf4539caa2e884487b17d.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074324029.html
https://ria.ru/20260207/velikobritanija-2072838123.html
нидерланды
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb81d11eb62a1403ea25b7b11d9989e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, европа, f-35
В мире, Нидерланды, Европа, F-35
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone
Госсекретарь Нидерландов Тёйнман: F-35 можно взломать так же, как и iPhone
ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone.
"Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но все же скажу: взломать F-3
5 можно так же, как и iPhone", - заявил он в эфире радиостанции BNR.
Тёйнман пожаловался, что процесс адаптации истребителя F-35 под европейские ракеты - такие, как Meteor, Storm Shadow и Scalp/SCALP-EG, - происходит слишком надолго.
По его мнению, Европа
должна взять дело в свои руки и адаптировать программное обеспечение F-35 под свои потребности.
"Но мы можем сделать это и сами. Вопрос лишь в том, разрешат ли нам. Если мы возьмемся за это всерьез вместе с норвежцами и поляками, тогда станет ясно, готовы ли американцы обозначить свою позицию", - добавил госсекретарь.