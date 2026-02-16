Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone

ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone.

Тёйнман пожаловался, что процесс адаптации истребителя F-35 под европейские ракеты - такие, как Meteor, Storm Shadow и Scalp/SCALP-EG, - происходит слишком надолго.

"Но мы можем сделать это и сами. Вопрос лишь в том, разрешат ли нам. Если мы возьмемся за это всерьез вместе с норвежцами и поляками, тогда станет ясно, готовы ли американцы обозначить свою позицию", - добавил госсекретарь.