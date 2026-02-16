Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/iphone-2074672967.html
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone - РИА Новости, 16.02.2026
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:15:00+03:00
2026-02-16T13:15:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053141_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_c9a5828d85adf4539caa2e884487b17d.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074324029.html
https://ria.ru/20260207/velikobritanija-2072838123.html
нидерланды
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb81d11eb62a1403ea25b7b11d9989e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, европа, f-35
В мире, Нидерланды, Европа, F-35
Госсекретарь при МО Нидерландов заявил, что F-35 можно взломать, как iPhone

Госсекретарь Нидерландов Тёйнман: F-35 можно взломать так же, как и iPhone

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман считает, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone.
"Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но все же скажу: взломать F-35 можно так же, как и iPhone", - заявил он в эфире радиостанции BNR.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35
14 февраля, 02:02
Тёйнман пожаловался, что процесс адаптации истребителя F-35 под европейские ракеты - такие, как Meteor, Storm Shadow и Scalp/SCALP-EG, - происходит слишком надолго.
По его мнению, Европа должна взять дело в свои руки и адаптировать программное обеспечение F-35 под свои потребности.
"Но мы можем сделать это и сами. Вопрос лишь в том, разрешат ли нам. Если мы возьмемся за это всерьез вместе с норвежцами и поляками, тогда станет ясно, готовы ли американцы обозначить свою позицию", - добавил госсекретарь.
Истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
7 февраля, 04:13
 
В миреНидерландыЕвропаF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала