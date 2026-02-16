Рейтинг@Mail.ru
Террористы ИГ* увеличивают масштабы вербовки в интернете, заявил эксперт
16.02.2026
15:43 16.02.2026
Террористы ИГ* увеличивают масштабы вербовки в интернете, заявил эксперт
в мире
сирия
ирак
россия
сирия
ирак
россия
Террористы ИГ* увеличивают масштабы вербовки в интернете, заявил эксперт

БАГДАД, 16 фев - РИА Новости. Террористическая организация ИГ* увеличила активность в киберпространстве с целью вербовки в свои ряды молодежи из разных стран, цифровое пространство стало альтернативой для террористов после потери контроля над территориями в Сирии и Ираке, поделился мнением с РИА Новости иракский эксперт, политический аналитик Мухлид Хазем.
"Механизм вербовки строился на публичной присяге и очном присутствии в районах, находившихся под контролем организации, где противостояние было прямым, а деятельность относительно открытой. Однако после утраты территорий и ресурсов организация перешла к иной модели работы, основанной на электронной вербовке через интернет и социальные сети", - сказал Хазем.
По словам эксперта, террористическая организация на начальном этапе своего появления опиралась на мощную медийную машину для продвижения своих идей и привлечения боевиков, используя экономические и социальные проблемы в ряде стран, особенно в Европе, играя на темах маргинализации, безработицы и идейного отчуждения.
Хазем пояснил, что организация использует современные технологии для скрытой коммуникации и привлечения новых участников, ориентируясь на молодежную аудиторию через обновленную пропагандистскую риторику, после чего подвергает их систематической "промывке мозгов", включающей экстремистские идеологические материалы и виртуальные курсы в различных сферах, пытаясь восстановить свои сети нетрадиционными методами.
"Цифровая трансформация деятельности организации представляет собой сложный вызов для безопасности, поскольку противодействие уже не ограничивается военной составляющей, а требует передовых технических и разведывательных стратегий, а также устранения социальных и экономических причин, которые организация использует в своей пропаганде", - добавил Хазем.
В свою очередь, бывший министр связи Ирака Мохаммед Аллави в беседе с РИА Новости предупредил о сохраняющихся рисках, связанных с проблемой содержащихся в иракских тюрьмах террористов ИГ*, и переводом тысяч новых из Сирии.
"Повторение побегов на предыдущих этапах способствовало осложнению общей ситуации в сфере безопасности. Это требует всестороннего пересмотра действующих процедур управления тюрьмами и механизмов этапирования, чтобы исключить возможные уязвимости, которыми могут воспользоваться опасные структуры", - сказал Аллави.
Газета Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на официальных лиц, что международная коалиция во главе с США практически завершила перевод из сирийских тюрем в иракские до 7 тысяч заключенных террористов ИГ*. Подобные действия вызвали обеспокоенность в иракском обществе в связи с опасениями активизации спящих ячеек ИГ* на территории страны, однако официальные власти заверили, что заключенные будут находиться в условиях усиленного контроля независимо от тяжести преступлений, и решение об их переводе из тюрем было принято в первую очередь с целью не допустить их побега и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ
