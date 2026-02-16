Рейтинг@Mail.ru
Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/internet-2074717777.html
Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках
Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках - РИА Новости, 16.02.2026
Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать эксперимент по подтверждению... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:14:00+03:00
2026-02-16T15:14:00+03:00
москва
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
https://ria.ru/20260212/onlayn-pokupki-2074032361.html
https://ria.ru/20260206/moshennik-2072617261.html
https://ria.ru/20260206/rospotrebnadzor-2072724853.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), общество
Москва, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Общество
Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках

РИА Новости: АКИТ поддержал инициативу проверки возраста при онлайн-покупках

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать эксперимент по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке товаров с возрастными ограничениями - энергетических напитков, зажигалок, пиротехники и другого, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"На сегодняшний день в онлайн-канале реализуется широкий перечень товаров с возрастными ограничениями, в том числе тонизирующие напитки, пиротехнические изделия, зажигалки, отдельные виды печатной продукции и иные товары. Реализация указанной продукции требует достоверной проверки возраста покупателя, включая момент заключения договора купли-продажи, а также подтверждения возраста и личности при передаче товара получателю", - говорится в письме.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок
12 февраля, 21:22
"Просим: поддержать проведение эксперимента по подтверждению возраста при дистанционной продаже и доставке товаров с возрастными ограничениями с применением ГИС ЕБС; обеспечить межведомственную координацию для своевременного запуска и проведения эксперимента с участием добросовестных участников рынка; рассмотреть возможность масштабирования применяемых решений в случае успешного завершения эксперимента и подтверждения его эффективности", - добавляется в документе.
По словам АКИТ, в рамках подготовки к участию в эксперименте ряд интернет-компаний уже настраивают свои сервисы для идентификации пользователей по биометрии, включая интеграционные решения, организационные регламенты и процедуры контроля при передаче товаров с возрастными ограничениями.
Оплата товаров в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки
6 февраля, 09:55
В свою очередь в Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщили РИА Новости, что работа по внедрению сервиса ведется с крупнейшими российскими ритейлерами - сейчас сервис подтверждения возраста при онлайн-доставке доступен в пилотном режиме в Москве, однако во втором квартале планируется масштабировать сервис еще на ряд онлайн-площадок.
Там добавили, что сервис уже доступен в вендинговых автоматах при продаже энергетиков, а также на кассах самообслуживания при продаже товаров любых категорий.
В ЦБТ уточнили, что, если пользователь не подключил сервис или ему нет 18 лет, возможность покупки будет заблокирована. Для использования сервиса требуется заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
6 февраля, 16:29
 
МоскваАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала