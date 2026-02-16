Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать эксперимент по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке товаров с возрастными ограничениями - энергетических напитков, зажигалок, пиротехники и другого, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

"На сегодняшний день в онлайн-канале реализуется широкий перечень товаров с возрастными ограничениями, в том числе тонизирующие напитки, пиротехнические изделия, зажигалки, отдельные виды печатной продукции и иные товары. Реализация указанной продукции требует достоверной проверки возраста покупателя, включая момент заключения договора купли-продажи, а также подтверждения возраста и личности при передаче товара получателю", - говорится в письме.

"Просим: поддержать проведение эксперимента по подтверждению возраста при дистанционной продаже и доставке товаров с возрастными ограничениями с применением ГИС ЕБС; обеспечить межведомственную координацию для своевременного запуска и проведения эксперимента с участием добросовестных участников рынка; рассмотреть возможность масштабирования применяемых решений в случае успешного завершения эксперимента и подтверждения его эффективности", - добавляется в документе.

По словам АКИТ , в рамках подготовки к участию в эксперименте ряд интернет-компаний уже настраивают свои сервисы для идентификации пользователей по биометрии, включая интеграционные решения, организационные регламенты и процедуры контроля при передаче товаров с возрастными ограничениями.

В свою очередь в Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщили РИА Новости, что работа по внедрению сервиса ведется с крупнейшими российскими ритейлерами - сейчас сервис подтверждения возраста при онлайн-доставке доступен в пилотном режиме в Москве , однако во втором квартале планируется масштабировать сервис еще на ряд онлайн-площадок.

Там добавили, что сервис уже доступен в вендинговых автоматах при продаже энергетиков, а также на кассах самообслуживания при продаже товаров любых категорий.