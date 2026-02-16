Рейтинг@Mail.ru
Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе - РИА Новости, 16.02.2026
06:46 16.02.2026
Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе
Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе - РИА Новости, 16.02.2026
Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе
Индонезия оставляет за собой право в любой момент прекратить участие в международных силах по стабилизации в секторе Газа, если их деятельность будет... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
индонезия
джакарта
сша
дональд трамп
хамас
2026
в мире, индонезия, джакарта, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Индонезия, Джакарта, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе

Индонезия напомнила, что может свернуть участие в международной миссии в Газе

Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 16 фев – РИА Новости. Индонезия оставляет за собой право в любой момент прекратить участие в международных силах по стабилизации в секторе Газа, если их деятельность будет противоречить внешнеполитическому курсу страны, заявили в МИД республики.
Речь идет о Международных силах стабилизации (ISF), инициатива создания которых была выдвинута президентом США Дональдом Трампом.
По данным МИД республики, Джакарта готовит контингент для возможной отправки в Газу, однако уже определила так называемые "национальные оговорки", ограничивающие мандат военных.
"Мы можем прервать миссию в любой момент. Индонезия завершит участие, если реализация ISF отклонится от наших "национальных оговорок" или будет противоречить внешней политике страны", - говорится в заявлении индонезийского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что функции индонезийских военнослужащих будут носить исключительно гуманитарный характер — защита гражданского населения, содействие доставке помощи, участие в восстановительных работах и подготовка палестинской полиции. При этом направление контингента возможно только с согласия палестинских властей.
Операции, как уточняется, будут ограничены территорией сектора Газа "как неотъемлемой части Палестины". Индонезийские военные не будут участвовать в боевых действиях и столкновениях с какими-либо вооруженными формированиями, включая движение ХАМАС. Применение силы допускается исключительно в целях самообороны и как крайняя мера.
Джакарта также подтвердила неизменность позиции о неприятии любых попыток демографических изменений, принудительного переселения или перемещения палестинцев.
Численность возможного контингента пока не определена. По оценкам официальных лиц и представителей военного руководства, речь может идти о 600–8000 военнослужащих. Заместитель командующего Национальными вооруженными силами Индонезии Тандьо Буди Ревита ранее сообщил, что окончательное решение будет объявлено до конца месяца.
