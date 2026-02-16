Индонезия пригрозила свернуть участие в международной миссии в Газе

ДЖАКАРТА, 16 фев – РИА Новости. Индонезия оставляет за собой право в любой момент прекратить участие в международных силах по стабилизации в секторе Газа, если их деятельность будет противоречить внешнеполитическому курсу страны, заявили в МИД республики.

Дональдом Трампом. Речь идет о Международных силах стабилизации (ISF), инициатива создания которых была выдвинута президентом США

По данным МИД республики, Джакарта готовит контингент для возможной отправки в Газу, однако уже определила так называемые "национальные оговорки", ограничивающие мандат военных.

"Мы можем прервать миссию в любой момент. Индонезия завершит участие, если реализация ISF отклонится от наших "национальных оговорок" или будет противоречить внешней политике страны", - говорится в заявлении индонезийского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что функции индонезийских военнослужащих будут носить исключительно гуманитарный характер — защита гражданского населения, содействие доставке помощи, участие в восстановительных работах и подготовка палестинской полиции. При этом направление контингента возможно только с согласия палестинских властей.

Операции, как уточняется, будут ограничены территорией сектора Газа "как неотъемлемой части Палестины". Индонезийские военные не будут участвовать в боевых действиях и столкновениях с какими-либо вооруженными формированиями, включая движение ХАМАС . Применение силы допускается исключительно в целях самообороны и как крайняя мера.

Джакарта также подтвердила неизменность позиции о неприятии любых попыток демографических изменений, принудительного переселения или перемещения палестинцев.