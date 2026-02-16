Рейтинг@Mail.ru
14:30 16.02.2026
Власти Индии представили первый свод правил для регулирования ИИ
технологии, индия, в мире
Технологии, Индия, В мире
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство Индии представило первый свод правил в области управления искусственным интеллектом в соответствии с развитием новых технологий, сообщается на сайте пресс-службы правительства страны.
"Цель подхода к управлению искусственным интеллектом заключается в содействии инновациям, их внедрению и технологическому прогрессу при одновременном обеспечении снижения рисков для отдельных лиц и общества на всех этапах цепочки создания стоимости ИИ", - сказано в заявлении.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
Отмечается, что многие риски, связанные с использованием ИИ, могут быть устранены в рамках действующего законодательства. При этом существует необходимость в комплексном пересмотре существующих законов в связи с развитием новых технологий, включая вопросы противодействия злоупотреблению генеративным искусственным интеллектом.
Как подчеркивается в заявлении, цель нового руководства состоит в том, чтобы ИИ не концентрировался у нескольких компаний и в отдельных регионах, а был распространен в различных секторах, включая сельское хозяйство, здравоохранение, образование, государственное управление и производство.
"Семь принципов… формируют связную и сбалансированную структуру управления искусственного интеллекта, которая позволяет внедрять инновации, обеспечивая доверие, справедливость и подотчетность", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что среди прочего, руководящие принципы рекомендуют создать новые национальные институты, включая Группу по управлению искусственным интеллектом, Экспертный комитет по технологиям и политике, а также Институт безопасности ИИ.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
12 февраля, 11:55
 
ТехнологииИндияВ мире
 
 
