Власти Индии представили первый свод правил для регулирования ИИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Правительство Индии представило первый свод правил в области управления искусственным интеллектом в соответствии с развитием новых технологий, сообщается на Правительство Индии представило первый свод правил в области управления искусственным интеллектом в соответствии с развитием новых технологий, сообщается на сайте пресс-службы правительства страны.

"Цель подхода к управлению искусственным интеллектом заключается в содействии инновациям, их внедрению и технологическому прогрессу при одновременном обеспечении снижения рисков для отдельных лиц и общества на всех этапах цепочки создания стоимости ИИ", - сказано в заявлении.

Отмечается, что многие риски, связанные с использованием ИИ, могут быть устранены в рамках действующего законодательства. При этом существует необходимость в комплексном пересмотре существующих законов в связи с развитием новых технологий, включая вопросы противодействия злоупотреблению генеративным искусственным интеллектом.

Как подчеркивается в заявлении, цель нового руководства состоит в том, чтобы ИИ не концентрировался у нескольких компаний и в отдельных регионах, а был распространен в различных секторах, включая сельское хозяйство, здравоохранение, образование, государственное управление и производство.

"Семь принципов… формируют связную и сбалансированную структуру управления искусственного интеллекта, которая позволяет внедрять инновации, обеспечивая доверие, справедливость и подотчетность", - подчеркивается в сообщении.